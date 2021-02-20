رغد صدام حسين: هكذا أعيش يومي.. وأملك حسابا واحدا بتويتر

كشف الحلقة الأخيرة من سلسلة اللقاءات الحصرية مع رغد صدام حسين على شاشة "العربية"، تفاصيل عن يومياتها.

وقالت "عندي التزامات اجتماعية، ومسؤوليات عائلية، وأزور أختي ووالدتي و24 ساعة في اليوم لا تكفيني".

كما أكدت أنها تتواصل مع أفراد عائلتها في المناسبات، مشيرة إلى أن أحد عماتها كانت الأقرب لها، وتحدثت عن دورها في إخراج عمتها من ليبيا في 2011. وقالت: "كنت سبب خروج عمتي من ليبيا لعدم تعرضها إلى أذية".

وأشارت رغد صدام حسين إلى وجود حساب واحد ورسمي فقط على منصة تويتر، وهو "@RghadSaddam" والتي تشدد على أخذ الأخبار منه، كونه الحساب الرسمي الوحيد.

لماذا تفضل #رغد_صدام_حسين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على وسائل الإعلام؟

رغد صدام حسين في لقاء حصري مع العربية.#العراق @RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/1S0QULJfIN — العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 20, 2021

وردا على سؤال عن تفاعلها في صفحتها الرسمية ومدى قبولها الانتقادات قالت: "كلفت شخصاً واحداً بإعطائي الأشياء المهمة على صفحتي".

وفي ختام اللقاء توجهت رغد صدام حسين إلى الأردن بالشكر، مشيرة إلى أنها لم تشعر بالغربة هناك. وأكدت أن الأردن احتضنها.

يذكر أن ابنة الرئيس العراقي الراحل كانت قد كشفت في الحلقات السابقة على العربية الكثير عن حقبة والدها، وظروف اعتقاله، وحكمه كما تحدثت عن عائلتها ومقتل زوجها.