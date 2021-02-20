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لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟

رغد صدام حسين ووالدتها

لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟

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دبي- العربية.نت

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في الحلقة الأخيرة من سلسلة اللقاءات الحصرية مع رغد صدام حسين، تتناول ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين موضوع مذكراتها المرتقب صدورها.

كما توضح سبب تجنبها الحديث عن والدتها ساجدة وعائلتها، فضلاً عن حديثها عن الدور الذي قام به الأردن معها طوال السنوات الماضية.

رغد ووالدتها
رغد ووالدتها

إلى ذلك، تتطرق رغد إلى إمكانية وجود دور سياسي مرتقب لأحفاد صدام حسين.

يشار إلى أن ساجدة هي ابنة خير الله طلفاح خال صدام حسين، وأخت وزير الدفاع الأسبق عدنان خير الله طلفاح.

ولدت عام 1938، وتزوجت صدام، وأنجبت له ابنين عُدي وقُصي، وثلاث بنات رغد ورنا وحلى.

خرجت من العراق إلى الأردن مع بناتها بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق، ولا يعرف الكثير حاليا عنها.

يذكر أن ابنة الرئيس العراقي الراحل كانت قد كشفت في الحلقات السابقة على العربية الكثير عن حقبة والدها، وظروف اعتقاله، وحكمه كما تحدثت عن عائلتها ومقتل زوجها.

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