.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

جدل في العراق حول زيادة قوات الناتو.. قوى سياسية ترفض

يراقب مستشارو الكلية العسكرية من المملكة المتحدة في #بعثة_الناتو_في_العراق دروساً في الحرفة الميدانية التي يقدمها مدربون عراقيون تعلموها في أكاديميات عسكرية أجنبية وها هم الآن يشاركون ما تعلموه مع القوات المسلحة العراقية.
من قوات الناتو في العراق
العراق والكاظمي

جدل في العراق حول زيادة قوات الناتو.. قوى سياسية ترفض

الجيش العراقي يؤكد أن قوات الناتو مختصة بالتدريب فقط

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق تحسين الخفاجي، اليوم الأحد، إن الأرقام المتداولة بشأن عدد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الإضافية ليست دقيقة، وأكد أن مهمة التحالف الدولي القتالية "مختصة بالطيران فقط".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الخفاجي قوله في تصريحات لقناة العراقية الإخبارية، إن قوات حلف شمال الأطلسي تختص بتدريب القوات العراقية.

وأضاف أن "الأرقام بشأن عدد قوات الناتو الإضافية ليست دقيقة، والحديث عن وصول قوات إضافية للناتو أمر سابق لأوانه".

من ناحية أخرى، نقلت الوكالة عن نعيم العبودي عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، رفضه زيادة عدد قوات الناتو في العراق، ونفى أن يكون لتحالف الفتح أي علم بنية الحكومة زيادة أعداد قوات الحلف.

ووصف العبودي زيادة عدد قوات حلف الأطلسي بأنها "ذريعة لزيادة دور القوات الأميركية في العراق".

وأشار إلى أن "قوات الناتو لن تدخل إلى العراق، والبرلمان سيمنعها"، مشدد على أن "زيادة عدد قوات الناتو أمر مرفوض من القوى البرلمانية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس
تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد