جدل في العراق حول زيادة قوات الناتو.. قوى سياسية ترفض

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق تحسين الخفاجي، اليوم الأحد، إن الأرقام المتداولة بشأن عدد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الإضافية ليست دقيقة، وأكد أن مهمة التحالف الدولي القتالية "مختصة بالطيران فقط".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الخفاجي قوله في تصريحات لقناة العراقية الإخبارية، إن قوات حلف شمال الأطلسي تختص بتدريب القوات العراقية.

وأضاف أن "الأرقام بشأن عدد قوات الناتو الإضافية ليست دقيقة، والحديث عن وصول قوات إضافية للناتو أمر سابق لأوانه".

من ناحية أخرى، نقلت الوكالة عن نعيم العبودي عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، رفضه زيادة عدد قوات الناتو في العراق، ونفى أن يكون لتحالف الفتح أي علم بنية الحكومة زيادة أعداد قوات الحلف.

ووصف العبودي زيادة عدد قوات حلف الأطلسي بأنها "ذريعة لزيادة دور القوات الأميركية في العراق".

وأشار إلى أن "قوات الناتو لن تدخل إلى العراق، والبرلمان سيمنعها"، مشدد على أن "زيادة عدد قوات الناتو أمر مرفوض من القوى البرلمانية".