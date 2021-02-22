وفاة عبد الأمير علوش طبيب الفقراء في العراق

توفي عبد الأمير علوش والذي كان يلقب بطبيب الفقراء في مدينة الحلة العراقية عن عمر ناهز الـ 83 عاما.

وتوفي الطبيب العراقي علوش صباح اليوم الاثنين، وكان يلقب بطبيب الفقراء وذلك بسبب أجوره الرمزية، التي كان يتقاضاها من المرضى، إذ كان سعر كشفيته لا يتجاوز 500 دينار، في حين كان يتقاضى أقرانه من الأطباء 20 ألفا، أي ما يعادل 40 ضعفا.

ويذكر أن علوش ليس لديه سكرتير، لأنه يريد أن تكون علاقته مباشرة مع المريض ودوامه صباحا ومساء.

وولد طبيب الفقراء العراقي عام 1938م في مدينة الحلة وهو من عشيرة آل علوش وأخ الدكتور صادق وزير الصحة العراقي السابق.

وتخرج من كلية الطب عام 1968م، وعين في الحلة وقد تقلد مناصب عديدة منها رئاسة صحة بابل من سنة 1983م إلى 1988م، وعند تقاعده أصبح مواظبا في عيادته في مركز الحلة شارع أبو القاسم.