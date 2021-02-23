يصرخ ويناجي فوق جثمان.. "دمعة وطن" من الناصرية

بعد أن أسفرت الاحتجاجات أمام مقر المحافظة في مدينة الناصرية العراقية عن مقتل متظاهر دون العشرين من عمره بالرصاص، وإصابة 18 بينهم 12 عنصراً من القوات الأمنية، بحسب ما أفاد مصدر طبي امس، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من التشييع، يظهر سيارة وعلى ظهرها الجثمان، فيما وقف أحدهم يعتقد أنه من ذوي الضحية يصرخ ويناجي.

كما التم حول المركبة عشرات المتظاهرين ليشاركوا بتشييع الفتى الذي قضى خلال تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر المحافظة في الناصرية العراقية أمس الاثنين، مطالبين بإقالة المحافظ ناظم الوائلي بسبب تدهور الخدمات العامة.

وقد أشعل المحتجون الإطارات ورشقوا المبنى الإداري بالحجارة قبل وصول القوات الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والنيران الحية لتفريق التظاهرة.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس إن الفتى قتل بالرصاص، فيما أصيب آخرون بجروح.

حظر تجول صارم

بينما أعلنت سلطات ذي قار فرض حظر تجول صارم في جميع المدن الرئيسية في المحافظة منعاً من لمزيد من التجمعات، التي فجرها الفساد والمحسوبيات وتردي شبكات المياه والكهرباء وغيرها من المرافق العامة في البلاد، فالكهرباء تأتي ضيفة على البيوت لساعات قليلة، فيما يشكو الأهالي من تلوث المياه الصنبور.

🔴 دمعة وطن

مشهد يشيب له رأس الطفل الرضيع

الا لعنة الله على الظالمين

الفاتحة على شهداء العراق pic.twitter.com/sRqXcIlUuf — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) February 22, 2021

يذكر أن أكثر من 600 قتيل كانوا سقطوا إثر احتجاجات اندلعت أواخر ام 2019 في العراق بسبب سوء الخدمات والبطالة والفساد، وأدت بالنهاية إلى إسقاط حكومة عادل عبدالمهدي.