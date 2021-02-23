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مجددا.. خلايا داعش النائمة تطل شمال بغداد

من بغداد - فرانس برس

مجددا.. خلايا داعش النائمة تطل شمال بغداد

فلول داعش تطل ثانية شمال بغداد!

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دبي- العربية.نت

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تكررت الهجمات الداعشية اليوم الثلاثاء في قضاء الطارمية، شمال العاصمة بغداد، مستهدفة نقاطا أمنية للجيش العراقي. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الاشتباكات مستمرة.

وكانت هجمات فلول التنظيم تصاعدت في الفترة الأخيرة.

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فقبل أيام شنت القوى الأمنية عملية مداهمة على تجمّع لعناصر من التنظيم في الطارمية، وأدت المداهمة والاشتباكات التي تلتها إلى مقتل خمسة عناصر من داعش، وفق ما أفاد بيان للجيش.

خلايا نائمة

ويواصل التحالف الدولي مساعدة القوات العراقية بالمعلومات الاستخباراتية والضربات الجوية في مكافحة الخلايا النائمة للتنظيم في المناطق الصحراوية والجبليّة.

في حين نفذ داعش قبل نحو شهر هجوما انتحاريا مزدوجا في ساحة الطيران المزدحمة هو الأعنف في بغداد منذ ثلاث سنوات.

ومنذ ذلك الحين، كثّفت قوات الأمن جهودها لمطاردة الخلايا النائمة للتنظيم في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 28 كانون الثاني/يناير أن الجيش قتل أبو ياسر العيساوي الذي تم تحديده على أنه أبرز شخصية في التنظيم المتطرف في العراق.

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