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الخارجية العراقية: مطلقو الصواريخ إرهابيون

وزير الخارجية فؤاد حسين
وزير خارجية العراق فؤاد حسين
ميليشيات العراق

الخارجية العراقية: مطلقو الصواريخ إرهابيون

وزير خارجية العراق: الحكومة دعت الأميركيين لمساعدتها

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دبي _ العربية.نت

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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة مع قناة السومرية نيوز ، إن العراق دولة ديمقراطية ولا توجد فيها مقاومة وأن من يطلق الصواريخ هم إرهابيون ويعملون ضد الحكومة والشعب العراقي.

وأضاف فؤاد حسين أن الحكومة العراقية دعت الأميركيين لمساعدتها.

وخلال الأيام الماضية شهد العراق هجمات صاروخية عدة طالت المنطقة الخضراء وقبلها قاعدة بلد العسكرية، ومطار أربيل، ما طرح العديد من الأسئلة حول الأهداف.

وفي السياق، قال مسؤول عسكري أميركي كبير في العراق لوكالة فرانس برس غداة إطلاق قذائف صاروخية في اتجاه السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد "يبدو أننا عدنا إلى أحداث العام الماضي".

كما رأى أن الحوادث الأخيرة تشبه الهجمات التي وقعت العام الماضي، واستخدمت فيها عشرات الصواريخ من طراز 107 ملم التي تطلق من مركبات صغيرة.

لكن اللافت للنظر الآن أن المجموعات المتهمة بتنفيذ تلك الهجمات كانت أول الجهات المستنكرة لها، على الرغم من أن المصادر الأمنية لا تبدو مقتنعة بهذا التنديد.

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