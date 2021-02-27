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على وقع العنف في العراق.. الكاظمي يعين محافظا جديدا لـ "ذي قار"

Iraqi demonstrators take part in ongoing anti-government protests in Nasiriyah, Iraq January 29, 2021. (Reuters)
مظاهرات سابقة في الناصرية بمحافظة ذي قار
ميليشيات العراق

على وقع العنف في العراق.. الكاظمي يعين محافظا جديدا لـ "ذي قار"

المحافظ الجديد: سنكون بخدمة الوطن والمواطن ومحافظتنا المنكوبة الجريحة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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قالت وكالة الأنباء العراقية إن ناظم الوائلي محافظ ذي قار استقال من منصبه بعد سقوط قتلى وعشرات المصابين في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن اليوم الجمعة.

وأفاد تلفزيون الإخبارية الرسمي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلّف عبد الغني الأسدي بالمنصب، الذي قالت شبكة رووادو الكردية إنه يشغل في الوقت الحالي منصب رئيس جهاز الأمن الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الأسدي قوله: "كلفت بمهمة إدارة محافظة ذي قار. سنكون بخدمة الوطن والمواطن ومحافظتنا المنكوبة الجريحة".

وذكرت الإخبارية العراقية أن الكاظمي أمر بتشكيل "مجلس تحقيقي" في الأحداث التي شهدتها المحافظة، و"مجلس استشاري" لإعمار المحافظة وحل مشاكلها".

وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان قد أفاد بمقتل نحو عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 120 في مدينة الناصرية.

وانتقدت منظمة العفو الدولية ما وصفته "القمع والصمت المتزايد من جانب الحكومة العراقية إزاء أحداث الناصرية".

وأضافت المنظمة عبر تويتر أن شهودا أفادوا بإطلاق قوات مكافحة الشغب في الناصرية الرصاص الحي على المتظاهرين".

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وذكرت المنظمة أنها تحققت من صحة مقاطع فيديو مصدرها الناصرية، تظهر إطلاق قوات الأمن النار وجثثا لمحتجين في الشوارع.

ونقلت عن شاهد آخر امتلاء المستشفيات تماما بمحتجين مصابين، فيما قالت إن بعضهم يسعى للحصول على الرعاية الطبية خارج المرافق الطبية خوفا من الاعتقال.

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