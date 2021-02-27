وزير الخارجية العراقي من إيران: إرساء الأمن أولويتنا

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من إيران إن إرساء الأمن أولويتنا. كلام حسين يأتي خلال زيارته إيران ليوم واحد، يجري فيها لقاءات مع كبار الشخصيات.

وأشارت وكالة الأنباء العراقية الى أن وزير الخارجية التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، كما التقى نظيره الايراني وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الإقليمي والدولي.

ونقلت عن وزير الخارجية العراقي قوله إن "عملية سداد ديون العراق لإيران ستبدأ بعد إزالة بعض العقبات المهمة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أعلن أن "المحادثات تتركز حول العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران، ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنب التوتر والتصعيد".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن حسين سيلتقي خلال زيارته لطهران، السبت، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وعدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها وزير الخارجية العراقي إلى إيران بعد زيارته الأولى في الفترة من من 22 إلى 23 فبراير/شباط الماضي.

تأتي هذه الزيارة بعد جدل حول دور بغداد في استهداف واشنطن الميليشيات خلف الحدود السورية، إذ قتل 22 مسلّحاً عراقيّاً موالين لإيران جرّاء قصف أميركي استهدف ليل الخميس بنى تحتيّة تابعة لهم في شرق سوريا، في أوّل عمليّة عسكريّة لإدارة جو بايدن ردّاً على هجمات طالت مؤخّراً مصالح غربيّة في العراق.

وقال بايدن، الجمعة، إن الضربات الجوية الأميركية في شرق سوريا يجب أن تنظر إليها إيران على أنها تحذير.

وكان الجيش العراقي، نفى الجمعة، تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة فيما يتصل باستهداف بعض المواقع داخل الأراضي السورية، وذلك بعد قيام واشنطن بشن ضربات جوية ضد فصائل مسلحة تدعمها إيران.

وقال الجيش العراقي إن تعاونه مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ينحصر في محاربة تنظيم داعش.

وجاء في بيان من المكتب الإعلامي لوزير الدفاع العراقي: "تعبر وزارة الدفاع العراقية عن استغرابها لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأميركي والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع في الأراضي السورية".