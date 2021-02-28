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رئيس العراق: يجب حماية حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن

من مظاهرات ذي قار

رئيس العراق: يجب حماية حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن

شدد على أهمية حفظ أمن وسلامة المواطنين العراقيين

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دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الأحد، على ضرورة حماية حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن العام.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، حيث تم التأكيد على أهمية حفظ أمن وسلامة المواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية لحماية السلم والأمن المجتمعيين.

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كما جرى بحث الانتخابات المقبلة وأهميتها، والتحضيرات الجارية لتنظيمها، حيث تم التشديد على ضرورة تحقق معايير النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، وإعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، وضمان المشاركة الواسعة فيها.

اشتباكات.. وسقوط قتلى

أتى ذلك بعد أيام من التظاهر والاشتباكات التي عمت مدينة الناصرية احتجاجا على المحافظ ناظم الوائلي والأوضاع الاقتصادية المتردية، ما أدى إلى سقوط أكثر من 5 قتلى، بحسب ما أفادت مصادر طبية سابقا وعشرات الجرحى. ودفع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى إقالة الوائلي وتعيين الأسدي مكانه بالوكالة.

من مظاهرات ذي قار
من مظاهرات ذي قار

يشار إلى أن العراق شهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقود في أكتوبر عام 2019، استمرت لعدة أشهر، وطالب فيها مئات الآلاف من العراقيين بالوظائف والخدمات والإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحاصصة والتبعية.

وقتل نحو 500 متظاهر آنذاك، وأدت تلك التظاهرات إلى استقالة رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي.

بينما تعهد الكاظمي، الذي تولى المنصب في مايو عام 2020، بتحقيق العدالة للناشطين الذين قتلوا أو تعرضوا لانتهاكات على يد الجماعات المسلحة، إلا أن أي محاكمات لم تجر حتى الآن.

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