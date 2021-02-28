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مقتل 7 من الجيش العراقي في هجوم إرهابي بالأنبار

القوات الأمنية العراقية
من القوات الأمنية العراقية (فرانس برس)

مقتل 7 من الجيش العراقي في هجوم إرهابي بالأنبار

ملاحقة فلول الإرهابيين مستمرة بكل المحافظات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية نت

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أفاد مصدر أمني لـ "العربية/الحدث"، الأحد، بمقتل 7 عناصر من الجيش العراقي والحشد الشعبي في هجوم إرهابي قرب الحديثة التابعة لمحافظة الأنبار غرب البلاد.

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وبحسب بيان لجهاز مكافحة الإرهاب، فإنه وخلال العمليات النوعية والمهنية التي نفذتها القوات العراقية، تمكنت تشكيلات الجهاز وبمتابعة ميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية من إلقاء القبض على أحد بقايا عصابات داعـش في محافظة البصرة والذي شارك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية.

وفي محافظة كركوك، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تحقيق الأهداف المرسومة بعد إلقاء القبض على 3 إرهابيين يتخفون في الأحياء السكنية المدنية.

فيما ألقي في محافظة الأنبار القبض على مطلوبين اثنين من عناصر عصابات داعـش الإرهابية، ليختتم جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة عملياته التي نُفذت فجر الأحد بالقبض على 3 إرهابيين في كنعوص جنوبي مدينة الموصل.

عمليات تفتيش وملاحقات

يشار إلى أنه مع عودة عمليات داعش في العراق مؤخرا، كثفت السلطات الأمنية العراقية تحركاتها لملاحقة فلول التنظيم، مطلقة عدة عمليات تفتيش وملاحقات.

فقد أطلقت السلطات عملية أسود الجزيرة بمناطق الجزيرة غرب العراق، للبحث عن العناصر المسلحة في المناطق الصحراوية.

كما نجحت وكالة الاستخبارات العراقية، بالتعاون مع قيادة قوات الحدود قبل أيام، في ضبط وكرين لعناصر داعش في منطقة النهدتين ضمن عمق الصحراء لمحافظة الأنبار، التي سبق أن تم توجيه ضربة جوية من قبل قوات التحالف لأحد تلك الأوكار.

راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس)
راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس)

وكان التحالف الدولي قد جدد التأكيد أيضاً على أن خطر داعش لم ينته بعد، وعلى الرغم من هزيمته لا يزال يمثل تحدياً في العراق كما في سوريا.

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