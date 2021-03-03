.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العراق.. مقتل مدني بهجوم بصواريخ غراد على قاعدة عين الأسد

قاعدة عين الأسد في العراق
ميليشيات العراق

العراق.. مقتل مدني بهجوم بصواريخ غراد على قاعدة عين الأسد

العراق شهد خلال الأشهر الماضية، عدة هجمات صاروخية، استهدفت قواعد عسكرية تضم قوات أميركية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استهدفت عشرة صواريخ على الأقل الأربعاء قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في غرب العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية وغربية، قبل يومين من زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق.

ولاحقا استهدفت عبوة ناسفة رتلا للتحالف الدولي في منطقة اليوسفية جنوب بغداد.

وذكرت مصادر أمنية أن متعاقدا مدنيا توفي بسكتة قلبية إثر الهجوم الصاروخي على القاعدة.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة الإرهابيين في العراق واين ماروتو في تغريدة "استهدفت عشرة صواريخ قاعدة عسكرية عراقية هي قاعدة عين الأسد التي تضم قوات من التحالف في 3 آذار/مارس 2021 قرابة الساعة 7,20"، مضيفاً أن "قوات الأمن العراقية تقود التحقيق" في الهجوم، علماً أن واشنطن غالباً ما تنسب الهجمات المماثلة لفصائل مسلحة موالية لإيران.

"صواريخ إيرانية الصنع"

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الجيش الأميركي قوله إن "هجوما بعشرة صواريخ تم على قاعدة عين الأسد ولا تقارير عن إصابات".

بدورها، ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الصواريخ التي ضربت قاعدة عين الأسد هي من نوع "غراد". فيما ذكرت مصادر أمنية غربية لفرانس برس أن الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد في غرب العراق، التي تضم قوات أميركية، الأربعاء، هي من نوع "آراش" إيرانية الصنع، وهي أكبر من الصواريخ التي عادة ما تستهدف مواقع غربية.

وأضافت مصادر من الشرطة العراقية أنه تم العثور على منصة إطلاق صواريخ في البغدادي بمحيط قاعدة عين الأسد. وذكرت مصادر الشرطة احتراق الشاحنة التي كانت تحمل منصة الصواريخ.

تفاصيل عن قصف إيران العراق تفاصيل عن قصف إيران "عين الأسد" وشرارة الحرب التي لم تندلع

وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد، التي تتواجد فيها القوات الأميركية إضافة إلى قوات عراقية وقوات من التحالف، ليكون القصف الثاني على قاعدة تستضيف قوات أميركية خلال أقل من شهر، بعد قصف أربيل.

وأضافت أنه "تم تشغيل صافرات الإذار للدخول إلى الملاجئ"، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات حتى اللحظة".

ودان السفير البريطاني لدى العراق "بشدة الهجمات الصاروخية على قاعدة عين الأسد"، مشيرا الى أن "قوات التحالف موجودة لمواجهة داعش بدعوة من بغداد". وأضاف ان الهجمات الإرهابية تقوض القتال ضد داعش وتزعزع استقرار العراق.

وقبل نحو اسبوعين، استهدفت 4 صواريخ ضربت قاعدة بلد الجوية العراقية شمال العاصمة بغداد، التي تستضيف قوات أميركية أو متعاقدين أميركيين، مما أسفر عن إصابة متعاقد عراقي.

وذكر الجيش العراقي أن أربعة صواريخ ضربت القاعدة. وقال مسؤولو الأمن العراقيون في بادئ الأمر إن ثلاثة صواريخ ضربت القاعدة وأبلغوا رويترز بأن المتعاقد أصيب بجروح لا تهدد حياته.

واعتبر الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع الذي يستهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية أو متعاقدين أميركيين.

وفي 15 فبراير، أصابت صواريخ القاعدة العسكرية الأميركية الموجودة في مطار أربيل، مما أسفر عن مقتل متعاقد غير أميركي.

يذكر أن العراق شهد خلال الأشهر الماضية، عدة هجمات صاروخية، استهدفت قواعد عسكرية تضم قوات أميركية، كما استُهدف محيط السفارة الأميركية في بغداد مراراً خلال السنوات الأخيرة.

وغالباً ما تتجه أصابع الاتهام، على الرغم من عدم توقيف السلطات العراقية أي متورطين، إلى الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!
فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد! فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد