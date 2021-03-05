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"أرض عانت لأعوام".. البابا يصل العراق بزيارة رمزية

Pope Francis arrives at Baghdad International Airport. (Reuters)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يستقبل البابا في مطار بغداد (رويترز)

"أرض عانت لأعوام".. البابا يصل العراق بزيارة رمزية

آلاف العراقيين يتداولون على وسائل التواص مقاطع مصورة تضمنت مناشدات لزيارة المناطق المزرية

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دبي - العربية.نت

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وصل البابا فرنسيس اليوم الجمعة إلى العراق في مستهل زيارة تستغرق 4 أيام في أكثر رحلاته الخارجية خطورة منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية عام 2012.

وحطت طائرته في مطار بغداد، حيث كان في انتظاره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الحكومة. ثم توجه لاحقا للقاء رئيس الجمهورية، برهم صالح.

أرض عانت لأعوام

وقال البابا في تصريحات مقتضبة للصحفيين على متن طائرته "يسرني القيام بزيارات من جديد" في إشارة إلى جائحة كورونا التي منعته من السفر. وأضاف "إنها زيارة رمزية وواجب تجاه أرض عانت لأعوام كثيرة". ثم وضع كمامة وحيا الصحفيين دون أن يصافحهم باليد.

وكانت طائرة تابعة لشركة ليطاليا أقلعت صباحا، لتقل البابا ومرافقيه وطاقماً أمنياً ونحو 75 صحفيا من مطار ليوناردو دافنشي في روما إلى العاصمة العراقية في رحلة من أربع ساعات ونصف

فيما نشر العراق آلافا إضافية من أفراد قوات الأمن لحماية الضيف خلال الزيارة التي تأتي بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والقنابل أثارت المخاوف على سلامته.

مناشدات وفيديوهات

وبينما ينتظر أن يزور البابا (84 عاما) أربع مدن منها الموصل التي كانت معقلا لتنظيم داعش والتي ما زالت كنائسها ومبانيها تحمل آثار الصراع، فضلا عن مدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم، تداول آلاف العراقيين على وسائل التواص مقاطع مصورة، تضمنت مناشدات لزيارة المناطق المزرية.

صورة للبابا في العراق بانتظار قدومه (فرانس برس)
صورة للبابا في العراق بانتظار قدومه (فرانس برس)

كما اعتبر البعض أن السلطات لا تتحرك وتعبّد الطرقات، وتهتم بالمناطق إلا إذا كان هناك ضيف سيحل على البلاد.

يذكر أنه من ضمن المحطات في تلك الزيارة التاريخية والتي تحصل لأول مرة منذ تأسيس الجمهورية العراقية، سيتوجه البابا إلى النجف حيث سيلتقي المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني.

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