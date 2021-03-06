ليست نكتة.. طيف سليماني والمهندس بزيارة البابا للعراق!

رغم تصدر هاشتاغ #لتصمت_الأسلحة بين العراقيين على مواقع التواصل، لاسيما تويتر، اقتباساً من الدعوة التي أطلقها بابا الفاتيكان خلال زيارته إلى بلاد الرافدين، للدلالة على أسلحة الميليشيات الموالية لإيران التي تروع العراقيين بين الحين والآخر، والتي كان آخرها الهجوم على مطار أربيل ما كان يهدد زيارة البابا بالإلغاء، إلا أن إيران لم تتلقَ الرسالة على ما يبدو.

فقد غرد مساعد رئيس البرلمان الإيراني، أمير عبد اللهيان، قائلاً "زيارة البابا للعراق تحققت بفضل تضحيات قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، والقيادي السابق في الحشد الشعبي، أبومهدي المهندس".

وكتب على حسابه على تويتر: "البابا فرنسيس يصل بغداد. لولا دور وتضحيات أبو مهدي المهندس واللواء سليماني وشهداء محاربة الإرهاب وداعش في العراق والمنطقة، لما تمكن البابا من دخول العراق اليوم بأمان وسلام".

فيما نشرت قناة العالم (إيرانية) الناطقة باللغة العربية أيضا على موقعها موضوعاً، تحت خانة "ترند هاشتاغ" بعنوان "العراقيون يرحبون بالبابا ويستذكرون سليماني والمهندس"(نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي قتل بغارة أميركية مع سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني في بغداد في يناير 2020)

قنص واغتيال

أتى ذلك، بينما لا يزال العديد من العراقيين يتذكرون أشهرا طويلة ومحطات عديدة من العنف، تخللها استهداف واغتيال ناشطين وإعلاميين سواء عبر القنص أو الاغتيال ليلا، أو حتى الخطف والضرب والتعذيب.

فيما يتهم آلاف الناشطين العراقيين سليماني بتغذية بعض تلك الميليشيات العراقية الموالية لطهران.

فيما طالب عراقيون عبر هاشتاغ #لتصمت_الأسلحة، بضرورة أن تسكت الميليشيات الإيرانية أسلحتها، ليعم السلام العراق بدلاً من أصوات الصواريخ.