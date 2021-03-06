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هدية من "شيخ النحاتين" سترافق البابا إلى الفاتيكان

الهدية
البابا فرنسيس والرئيس العراقي.. والهدية

هدية من "شيخ النحاتين" سترافق البابا إلى الفاتيكان

منحوتة صنعها أحد أشهر نحاتي العراق على جدار كنيسة في بغداد

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دبي - العربية.نت

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في مستهل زيارته إلى البلاد والمستمرة حتى الاثنين، تلقّى بابا الفاتيكان هدية من الرئيس العراقي برهم صالح الجمعة، لا مثيل لها في العالم.

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ومن المقرر أن يحمل البابا فرنسيس هدية العراق معه إلى بلاده، وهي عبارة عن جداريتين تعود لمنحوتة تشكل نسخة مصغرة للوحة درب الآلام التي حفرها محمد غني حكمت، أحد أشهر نحاتي العراق على جدار كنيسة في بغداد، وصنعت خصيصا على شرف الزائر.

وأشرف ياسر حكمت نجل النحات العراقي الراحل عام 2011، على إعداد المنحوتة، التي تحوي تحفة مصغرة يقل حجمها 4 مرات عن المنحوتة الأصلية، وتروي التاريخ الكامل تقريبا للعراق الحديث الذي سيجول به البابا من شرقه إلى غربه.

فيما تؤكد المعلومات على أن هذه القطعة ليس لها مثيل في أية كنيسة كلدانية أخرى في العالم.

صور — رئيس الجمهورية، الدكتور #برهم_صالح، يهدي قداسة #البابا_فرنسيس ، الذي يزور العراق، جداريتين من تصميم النحات العراقي الرائد، #محمد_غني_حكمت . #الحدث_العراقي

Posted by ‎Al Hadath Iraq الحدث العراقي‎ on Friday, March 5, 2021

أما محمد غني حكمت فهو نحات عراقي كان يلقب بـ"شيخ النحاتين"، برز في مجال الفن التشكيلي، وتجلت موهبته بشكلٍ خاص في أعمال النحت.

كما تملأ تماثيله ساحات العراق ومختلف ساحات العواصم العربية والعالمية الأخرى.

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