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العراق.. اعتقال مسؤول الإعدامات في داعش جنوب بغداد

عناصر داعش في العراق - أرشيفية
داعش

العراق.. اعتقال مسؤول الإعدامات في داعش جنوب بغداد

وهو مسؤول سابق عن خلية الإعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، ومتورط بعشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن جهاز المخابرات العراقي اعتقال مسؤول الإعدامات في داعش جنوب بغداد.

وأكد الجهاز الإطاحة بأحد الأهداف الهامة جدا خلال عملية استخبارية في منطقة الدورة جنوب بغداد.

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وذكر بيان للجهاز: "تم اعتقال الإرهابي عاشور النعيمي المكنى بعاشور الذباح، المسؤول السابق عن خلية الإعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، والمتورط بعشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية".

ويواصل الجيش العراقي وجهاز المخابرات العامة، ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" في المناطق التي تنشط ضمنها، إذ تم الإعلان قبل أيام، عن القبض على 63 شخصاً في 3 محافظات هي كركوك ونينوى وديالى.

وكانت قيادة عمليات محافظة ديالى، شنت عملية مشتركة بين الجيش العراقي والقوات الأمنية، في فبراير الماضي، لتعقب عناصر التنظيم بإسناد القوات الجوية، وتركزت الهجمات في مناطق زور الإصلاح في قضاء خانقين.

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