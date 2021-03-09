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العراق.. مقتل امرأة وجرح 8 بانفجار قنبلة بالأعظمية

أحد جرحى الانفجار

العراق.. مقتل امرأة وجرح 8 بانفجار قنبلة بالأعظمية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل امرأة وإصابة ثمانية مدنيين بانفجار رمانة يدوية في مكب للنفايات قرب جسر الأئمة في الأعظمية.

وذكرت في بيان أن قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات.

وأوضحت أن جموع الزائرين مازالت تواصل مسيرتها بانسيابية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.

ولاحقا ذكرت أن الكوادر الطبية تجري عمليات طارئة لثلاثة من المصابين الذين كانوا بحاجة إلى تدخل جراحي.

وغادر بقية المصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج حيث كانت أغلب إصاباتهم بسيطة ومتوسطة.

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