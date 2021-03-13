العراق.. تحديد هوية المسؤول عن مجزرة صلاح الدين

تمكنت القوات الأمنية في العراق من تحديد هوية المسؤول عن جريمة صلاح الدين وهو من سكان القرية السابقين. وأسفرت الجريمة عن مقتل ستة أفراد من عائلة واحدة ومنتسب في شرطة صلاح الدين ومحام.

وقالت القوات الأمنية إن منفذي الجريمة من عناصر داعش تسللوا إلى القرية وهم يرتدون الزي العسكري بحجة تفتيش في منازل الضحايا.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان "أن اللجنة التحقيقية المشتركة المكلفة بالتحقيق بالجريمة البشعة التي وقعت في قرية البو دور في تكريت عن اكتمال التحقيقات بالحادث. وتوصلت إلى أن منفذي الجريمة هم عناصر من داعش الإرهابي تسللوا إلى القرية بشكل راجل وهم يرتدون الزي العسكري بحجة تفتيش منازل المغدورين في أطراف القرية وقاموا بتنفيذ جريمتهم الغادرة بحق الأبرياء العزل المشهود لهم بالمواقف الوطنية".

وتابعت: "حددت القوات الأمنية هوية المسؤول عن الجريمة وهو سكن القرية السابقين وقامت العوائل بطرده من قريتهم رفضا لأعماله الإرهابية وجاء لينتقم من هؤلاء الأبرياء العزل وأبنائهم النشامى.

وأسفر عن الجريمة فقتل ستة أفراد من عائلة واحدة ومنتسب في شرطة صلاح الدين ومحام.

وتعهدت بالقبض على "القتلة الإرهابيين المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والقضاء بشكل تام على فلول داعش الإرهابي وأذنابه".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن جريمة البو دور في محافظة صلاح الدين، التي راح ضحيتها 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال.

وكشف مدير إعلام محافظة صلاح الدين، جمال عكاب، عن تفاصيل جريمة مقتل أسرة في منطقة البو دور.

وقال عكاب لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الجمعة، إن "عدداً من مسلحي تنظيم داعش يرتدون الزي العسكري، داهموا منزلاً في منطقة البودور جنوب مدينة تكريت، في محافظة صلاح الدين، وقتلوا 7 أشخاص بأسلحة كاتمة، فيما فر 7 أفراد من العائلة إلى منطقة مجهولة".

ولفت عكاب إلى أن "المنطقة التي ارتكب فيها داعش جريمته هي منطقة زراعية".