العراق.. إحباط محاولة تسلل لـ"داعش" من سوريا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية إحباط محاولة تسلل لتنظيم "داعش" من الأراضي السورية.

وذكرت العمليات المشتركة في بيان، اليوم الأحد، أن "قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة تصدت، ليلة السبت، إلى محاولة تسلل من قبل مجموعة إرهابية لغرض العبور من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في منطقة الدوكجي الحدودية غرب جبل سنجار".

كما أضافت: "في الوقت ذاته اشتبكت القوة مع مجموعة إرهابية أخرى من داخل الأراضي العراقية في جبل سنجار بعد أن قامت بفتح النار باتجاه الفوج ذاته واستمر الاشتباك لمدة نصف ساعة تم خلاله إيقاف عملية التسلسل وهروب المجموعة الإرهابية باتجاه الأراضي السورية، في حين قامت قوة أخرى من قطاعات الحدود بملاحقة العناصر الموجودة على جبل سنجار ومعالجتهم بمختلف الأسلحة، وقد لاذت هذه العناصر الإرهابية بالفرار، حيث أدى الحادث إلى مقتل أحد منتسبي الفوج الثالث اللواء السادس".

إلى ذلك وجهت قيادة العمليات المشتركة، بحسب البيان، عمليات غرب نينوى بـ"تقديم الدعم والإسناد إلى جميع المخافر الحدودية على طول الحدود مع تأمين إسناد جوي لجميع القطعات في الوقت المناسب من قبل طيران الجيش والقوة الجوية".

يذكر أن تنظيم "داعش" كان أطل مجدداً في العراق عبر عدد من العمليات الإرهابية، أبرزها تفجير بغداد الانتحاري المزدوج يوم 21 يناير الفائت، ما دفع الحكومة والقوى الأمنية للاستنفار.

وتوعد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بضرب أي محاولات إرهابية لترويع المدنيين، وأصدر أوامر لكافة الأجهزة بالاستنفار الأمني.