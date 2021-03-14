اعترافات بعد ساعة.. فيديو لأب المتهم بقتل والد ناشط عراقي

في جديد قضية مقتل جاسب حطاب والد الناشط العراقي المختطف علي جاسب، ظهر والدا المتهم بالقتل في مقطع فيديو يؤكدان براءة ابنهما من هذه التهمة.

وقال والد المتهم إن ولده تعرض للتعذيب كي يدلي باعترافات غير حقيقية، معربا عن استغرابه من اعترافات ابنه الذي لا يمتلك أي دراجة أو مسدس.

اعترافات بعد ساعة!

كما أوضح أن اعترافات ابنه أتت بعد ساعة واحدة فقط من إلقاء القبض عليه.

بدورها، رفضت أم الموقوف الاعتراف بصحة ما أدلى به قاتل والد الناشط العراقي المخطوف.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت الأربعاء الماضي، أن شرطة ميسان ألقت القبض على المتهم بقتل جاسب حطاب، والد المحامي علي جاسب، الذي لا يزال مصيره مجهولا منذ خطفه قبل أكثر من سنة.

رحل وابنه مازال مختطفاً

فيما أشار ناشطون عراقيون إلى أن والد علي، كان شارك قبل ساعات من اغتياله في مراسم الذكرى السنوية لمقتل الناشط الميساني المعروف عبد القدوس، الذي قتل بعد فترة من اختطاف جاسب على يد مجموعات مسلحة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الاغتيال، خاصة أن الضحية دأب على تعبئة الرأي العام للضغط من أجل معرفة مصير ابنه المختطف، ولكن بدون جدوى.

وطوال فترة اختطاف الابن لم يسكت الأب عن المطالبة بمعرفة مصير ابنه، وأصبح الرجل مألوفا في كل التجمعات الاحتجاجية في العراق وهو يحمل صورة ابنه، كما أن الرأي العام العراقي تعاطف مع قضيته، وطالب بإطلاق سراح ابنه أو كشف معلومات عن مصيره.

ويعد علي جاسب أحد رموز الحراك الشعبي في مدينة ميسان، وقد اختطف في الثامن من أكتوبر من عام 2019 أمام جامع الراوي وسط مدينة العمارة في محافظة ميسان.