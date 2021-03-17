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"مكافحة الإرهاب" في كوردستان يتهم "سيد الشهداء" بالتسبب بالكوارث

مسرور بارزاني

"مكافحة الإرهاب" في كوردستان يتهم "سيد الشهداء" بالتسبب بالكوارث

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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اتهم جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء" والمجاميع المماثلة بالتسبب بـ"الكوارث" التي يعيشها الناس، مبيناً أن أبو آلاء الولائي لا يملك أي سلطة على الموازنة، ووصفه الجهاز بأنه لا يمتلك أي منصب رسمي، وأنه إرهابي يدمر البلد ومطاراته.

وأضاف أن الناس باتت تعيش تحت خط الفقر وتبحث عن الغذاء في النفايات بسبب سيطرته على ميزانية الدولة.

واختتم الجهاز باتهام الولائي بمحاولة التصيد للرئیس مسرور بارزاني منذ فترة لكنه فشل.

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دكتاتورية بارزاني

ويأتي البيان كرد على رسالة الولائي التي وجهها إلى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والتي أشار فيها للعمل على مساعدة الكرد لوضع حد ما وصفه بـ"دكتاتورية بارزاني".

ومن جانب آخر، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار وخروج "الميليشيات والقوات المسلحة غير الشرعية من المنطقة".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، السفير الفنلندي لدى العراق، فيسا هاكينن.

وتم التباحث خلال الاجتماع "حول تعزيز علاقات فنلندا مع العراق وإقليم كوردستان، كما تمت مناقشة سبل حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور، فضلاً عن بحث حصة إقليم كوردستان في الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021" بحسب بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان .

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