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اغتيال ضابط برتبة عقيد في المخابرات العراقية غرب بغداد

المخابرات العراقية
داعش

اغتيال ضابط برتبة عقيد في المخابرات العراقية غرب بغداد

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اغتال مسلحون مجهولون، الأحد، ضابطاً في جهاز المخابرات العراقية في منطقة المنصور غرب العاصمة بغداد.

ونقلت الصحافة العراقية عن مصدر أمني أن الاغتيال تم بعد أن فتحت مجموعة مسلحة نيران أسلحتها باتجاه عجلة بداخلها ضابط برتبة عقيد يدعى محمود ليث منسوب لمديرية مكافحة إرهاب جهاز المخابرات خلف مطعم سنتر بوينت في منطقة المنصور وأردوه قتيلاً في الحال.

وكان جهاز المخابرات العراقي اعتقل مسؤول الإعدامات في داعش جنوب بغداد الأسبوع قبل الماضي.

وأكد الجهاز الإطاحة بأحد الأهداف الهامة جدا خلال عملية استخبارية في منطقة الدورة جنوب بغداد.

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عاشور الذباح

وذكر بيان للجهاز: "تم اعتقال الإرهابي عاشور النعيمي المكنى بعاشور الذباح، المسؤول السابق عن خلية الإعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، والمتورط بعشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية".

ويواصل الجيش العراقي وجهاز المخابرات العامة، ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" في المناطق التي تنشط ضمنها، إذ تم الإعلان قبل أيام، عن القبض على 63 شخصاً في 3 محافظات هي كركوك ونينوى وديالى.

وكانت قيادة عمليات محافظة ديالى، شنت عملية مشتركة بين الجيش العراقي والقوات الأمنية، في فبراير الماضي، لتعقب عناصر التنظيم بإسناد القوات الجوية، وتركزت الهجمات في مناطق زور الإصلاح في قضاء خانقين.

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