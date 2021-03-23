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لا انتخابات للعراقيين في الخارج.. وهذه الأسباب

العراق انتخابات

لا انتخابات للعراقيين في الخارج.. وهذه الأسباب

مفوضية الانتخابات: لا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قرر مجلس المفوضين بالمفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، عدم إجراء انتخابات مجلس النواب للعراقيين في الخارج المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

المفوضية العراقية تعلن شروطها لإجراء الانتخابات في موعدها العراق العراق والكاظمي المفوضية العراقية تعلن شروطها لإجراء الانتخابات في موعدها

وذكرت المفوضية في بيان أن "قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ينص على أن يصوت عراقيو الخارج عبر استخدام البطاقة البايومترية حصراً"، موضحة أنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية.

كما ذكرت أن من أبرز المعوقات، أن إكمال عملية تسجيل الناخبين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة تحتاج إلى 160 يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي 40 يوما فقط.

الخارجية تعتذر

وأشارت إلى أن "وزارة الخارجية اعتذرت عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، إضافة الى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول".

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

إلى ذلك، بررت المفوضية عملية إلغاء التصويت بأن العملية الانتخابية في الخارج تجرى في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية ما يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول، ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية.

كورونا عائق

كذلك اعتبرت أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي، كان صوت على تحديد 10 أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.

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