ميليشيا جديدة تهدد وتستعرض ببغداد.. والصدر يستنكر

شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس انتشاراً مسلحاً واستعراضاً عسكرياً من قبل فصيل مسلح جديد يطلق على نفسه اسم "ربع الله".

شاهد.. ميليشيا عراقية تدعى "ربع الله" تستعرض في شوارع #بغداد بسيارات دفع وأسلحة متوسطة#العراق#الحدث pic.twitter.com/53B07cUQEw — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) March 25, 2021

واستخدمت ميليشيا "ربع الله" في استعراضها العسكري الذي دام لساعة السيارات رباعية الدفع والأسلحة الخفيفة.

وحذّرت الميليشيا الجديدة الحكومة العراقية من أنها لن تستطيع أن "تقف في وجهها".

من استعراض ميليشيا "ربع الله" المسلح في بغداد من استعراض ميليشيا "ربع الله" المسلح في بغداد من استعراض ميليشيا "ربع الله" المسلح في بغداد

كما تذرعت ميليشيا "ربع الله" بالخلاف بين الكتل النيابية في البرلمان العراقي والأحزاب السياسية حول الموازنة لتهدد وتحذر النواب والحكومة من المماطلة في إقرار الموازنة، مشيرةً إلى أنها "لن تبقى ساكتة لفترة طويلة".

تعليقاً على هذا الأمر، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن "لجوء إحدى الميليشيات للاستعراض العسكري المسلح والانتشار في بغداد من أجل مطالب مثل صرف الدولار أمر مرفوض".

وكان قد برز اسم ميليشيا "ربع الله" في نوفمبر الماضي عندما انتشرت مقاطع مصورة تظهر رجالاً مسلحين بهراوات وعصي ينهالون ضرباً على نساء عاملات في أحد مراكز التدليك في بغداد.

كما برز اسم تلك المجموعة خلال اقتحام مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني في بغداد، احتجاجاً في حينه على انتقاد القيادي في الحزب هوشيار زيباري الفصائل الموالية لإيران في العراق.

كما اتهمت هذه الميليشيا باقتحام مقر قناة تلفزيونية في أغسطس الماضي، كذلك تردد اسمها في بعض هجمات الكاتيوشا الفاشلة التي حاولت استهداف مواقع تضم جنودا أميركيين في العراق، أو حتى السفارة الأميركية في العاصمة.