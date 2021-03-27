.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الكاظمي: الانتخابات في موعدها ولا تراجع عن بناء الدولة

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
العراق والكاظمي

الكاظمي: الانتخابات في موعدها ولا تراجع عن بناء الدولة

رئيس مجلس الوزراء العراقي: "هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على المضي بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، "رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة".

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر ": "ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة".

وأضاف: "هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل".

وشدد على أن "الانتخابات في موعدها، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة".

وكان رئيس الوزراء العراقي، اعتبر أن الاستعراض المسلح الذي نظمته ميليشيا "ربع الله" الخميس في بغداد يهدف لـ"إرباك الوضع وإبعاد العراق عن دوره الحقيقي".

وحذّر الكاظمي، خلال زيارته لنقابة الصحافيين، من أن "البعض يحاول أن يبتز الدولة العراقية تحت مسميات كاذبة"، مضيفاً أن "هناك من يعتقد أنه بالسلاح يهدد الدولة". وتابع: "لن نخاف من أحد. نحن نخاف من ضمائرنا فقط".

تأتي تصريحات الكاظمي بعدما أجرى مسلحون، على متن العشرات من الشاحنات الرباعية الدفع، صباح الخميس استعراضاً للقوة في شوارع بغداد، في تصعيد للتوتر القائم مع الكاظمي الذي يستعد لاستئناف الحوار مع واشنطن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

الصحة العالمية تحذر من لقاحات الصحة العالمية تحذر من لقاحات "مغشوشة وتتسبب بأضرار جسيمة"!
ملابس ذكية تقيس الحركة.. جديد العلماء ملابس ذكية تقيس الحركة.. جديد العلماء

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
تواصل محاولات قطر السفينة الجانحة بقناة السويس وبايدن يبحث المساعدة تواصل محاولات قطر السفينة الجانحة بقناة السويس وبايدن يبحث المساعدة
مصر.. عودة القطارات لحركتها المعتادة بعد حادث سوهاج مصر.. عودة القطارات لحركتها المعتادة بعد حادث سوهاج
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
الأمير محمد بن سلمان يعلن عن مبادرة السعودية والشرق الأوسط الأخضر الأمير محمد بن سلمان يعلن عن مبادرة السعودية والشرق الأوسط الأخضر
إغلاق باب الترشح لرئاسة نادي النصر إغلاق باب الترشح لرئاسة نادي النصر

قبل أن تذهب

طفرة مزدوجة التحور من كورونا تظهر في الهند
طفرة مزدوجة التحور من كورونا تظهر في الهند

اكتشف المزيد