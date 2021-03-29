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الأردن: يجب تحييد العراق عن أي صراعات إقليمية

وزراء خارجية مصر والعراق والأردن
وزراء خارجية مصر والعراق والأردن

الأردن: يجب تحييد العراق عن أي صراعات إقليمية

وزير خارجية العراق: بحثنا مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة في الأردن

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دبي - العربية.نت

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شدد وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، على ضرورة تحييد العراق عن أي أزمات إقليمية.

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إلى ذلك، أكد الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه العراقي والمصري في بغداد، وقوف بلاده بكل الإمكانيات إلى جانب العراق، مشيرا إلى أن "أمن العراق واستقراره ضرورة لأمن جميع المنطقة"، موضحا أنه "نتطلع إلى قمة فاعلة لتعزز العمل الثلاثي".

وأضاف أن "مخرجات القمة الثلاثية ستكون خطوة لتعزيز العمل العربي المشترك".

مشروع أنبوب نفط

فيما، قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين إنه جرى بحث مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة في الأردن.

وأضاف: "تطرقنا إلى التعاون بالتكامل الصناعي لتعزيزه بين الدول الثلاث".

من جانبه، قدم وزير الخارجية المصري سامح شكري شكره للحكومة العراقية على دعوتها لعقد هذا الاجتماع المهم"، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى عقد القمة الثلاثية في بغداد بأقرب وقت".

وأوضح أن "هناك توافقا بين الرؤى للدول الثلاث، فضلا عن بحث التطورات التي تشهدها المنطقة العربية".

قضايا إقليمية ودولية

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن "الوزراء ناقشوا القضايا الاقتصادية، والإقليمية، والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة".

وأضاف، أن "وزراء خارجية العراق ومصر والأردن ناقشوا القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والحرب على الإرهاب، ومستجدات الأزمة اليمنية، والليبية".

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