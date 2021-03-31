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الكاظمي يغادر بغداد متوجها إلى السعودية في زيارة رسمية

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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
العراق والكاظمي

الكاظمي يغادر بغداد متوجها إلى السعودية في زيارة رسمية

سفير السعودية ببغداد عبد العزيز الشمري لـ العربية: سيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات

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دبي - العربية.نت

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توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء إلى السعودية في زيارة رسمية.

وقال الكاظمي عبر تويتر، إن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.

وكان سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبدالعزيز الشمري، أكد أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم إلى المملكة مهمة وتأتي في توقيت مهم وسيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

وشدد السفير في تصريح لـ"العربية" و"الحدث" على أهمية العلاقة بين البلدين، مضيفاً أن "هناك نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق وأن منفذ عرعر يعمل على مدار الساعة، وبخصوص هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة بالملعب الدولي هنالك اجتماعات مستمر لاستكمال إجراءات العمل وبخصوص المجلس التنسيقي بين المملكة والعراق هناك اجتماعات مستمرة وسيكون هناك اجتماع مهم بين رجال الأعمال قريبا بين البلدين".

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