.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لبنان الغارق يمد اليد للعراق.. الاستشفاء مقابل النفط

من أحد المستشفيات في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)
من أحد المستشفيات في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

لبنان الغارق يمد اليد للعراق.. الاستشفاء مقابل النفط

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لم يجد لبنان الغارق في أحد أسوأ أزماته الاقتصادية والمعيشية منذ عقود سبيلا للمساعدة إلا عبر العراق، الذي يعاني بدوره أصلا من أزمات اقتصادية.

فقد وقع الطرفان اتفاقا إطاريا ينصّ على توفير بغداد نفطا مقابل تقديم بيروت خدمات طبية واستشفائية، وفق ما أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية.

حراك لبنان وتغییر حکومة العراق.. أزعجا وزير دفاع إيران إيران حراك لبنان وتغییر حکومة العراق.. أزعجا وزير دفاع إيران

وبموجب هذا الاتفاق الذي وقعه أمس الجمعة، وزير الصحة اللبناني حمد حسن ونظيره العراقي حسن التميمي، سيتلقى لبنان 500 ألف طن من النفط العراقي، أي سدس حاجاته، وفق ما أفاد وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر.

كما شمل الاتفاق أيضا "التعاون في مجال إدارة المستشفيات"، يشارك فيه خبراء لبنانيون وفرق طبية مختصة ستساهم في إدارة مؤسسات جديدة و"مدن طبيّة" في العراق. كذلك، نصّ على تعاون في مجال "التدريب الطبي".

وفي السياق، أشار وزير الصحة اللبناني أمس إلى زيارة مرتقبة له إلى بغداد مع وفد حكومي

من أحد المستشفيات في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)
من أحد المستشفيات في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

"مستشفى العالم العربي"

يشار إلى أن العراق هو أكثر الدول العربية تضررا من كوفيد-19، ويشهد منذ عقود نقصا في الأطباء والأدوية والتجهيزات الصحيّة.

في المقابل، لطالما اعتبر لبنان "مستشفى العالم العربي" نظرا لخدماته الاستشفائية المتطورة في القطاع الخاص وكفاءة أطبائه الذين يدرس أغلبهم في أوروبا والولايات المتحدة.

لكن القطاع الصحي اللبناني تراجع وغادر مئات الأطباء البلاد مؤخرا على وقع الأزمة العميقة.

من أحد المستشفيات في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)
من أحد المستشفيات في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

إلى ذلك، تفاهم لبنان والعراق على تشكيل "لجنة فنيّة مشتركة" لضمان تطبيق ما ورد في الاتفاق الإطاري، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

يأتي خيط المساعدة هذا في وقت يعيش لبنان أزمة سياسية واقتصادية سببت صعوبات في التزود بالطاقة.

ووافق مجلس النواب في نهاية آذار/مارس على قرض لشراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

ويمثل 500 ألف طن من البترول نحو 3,5 ملايين برميل، أي حجم صادرات العراق النفطية اليومية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟ معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟
كلب يورّط أوبر بمبلغ خيالي.. ماذا حصل مع كفيفة؟ كلب يورّط أوبر بمبلغ خيالي.. ماذا حصل مع كفيفة؟

الأكثر قراءة

بعد قتلها.. آخر كلمات قالها زوج ذكرى قبل انتحاره! بعد قتلها.. آخر كلمات قالها زوج ذكرى قبل انتحاره!
هكذا سبب خطأ القبطان مأزق سفينة السويس.. مسؤولان يشرحان هكذا سبب خطأ القبطان مأزق سفينة السويس.. مسؤولان يشرحان
نقود يمنية قد تحل أقدم الألغاز.. مجزرة طالت سفينة حجاج نقود يمنية قد تحل أقدم الألغاز.. مجزرة طالت سفينة حجاج
فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي
12 علامة بجسمك تدل على أنه اكتفى من السكر! 12 علامة بجسمك تدل على أنه اكتفى من السكر!
جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها! جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها!

قبل أن تذهب

الهند قد تتسبب بكارثة للدول الفقيرة بشأن اللقاح
الهند قد تتسبب بكارثة للدول الفقيرة بشأن اللقاح

اكتشف المزيد