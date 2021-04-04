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صاروخان يستهدفان قاعدة جوية عراقية

A US- made Iraqi Air Force F-16 fighter jet at the Balad Air Base, 75 kilometers north of Baghdad, Iraq. (AP)
من قاعدة بلد الجوية - أرشيفية
ميليشيات العراق

صاروخان يستهدفان قاعدة جوية عراقية

أُطلقا من منطقة الدوجمه ضمن قاطع عمليات ديالى.. الهجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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سقط صاروخان، الأحد، قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية، الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، على بحسب ما أفاد مصدر أمني، فيما لم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني أنه في "الساعة 12:15 من يوم 4 أبريل الحالي، سقط صاروخان في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، حيث تبين أن انطلاقهما من منطقة الدوجمه ضمن قاطع عمليات ديالى".

وأضاف البيان "جدير بالذكر أن هذه القاعدة التي تم استهدافها من القواعد العراقية، والتي تضم أسرابا لطائرات مقاتلة عراقية".

وكان البنتاغون أشار في السابق إلى أن قاعدة بلد ليس بها أي قوات أميركية أو قوات تابعة للتحالف الدولي لمحاربة داعش.

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وتتبنى أحياناً تلك الهجمات مجموعات غير معروفة تعتبر واجهة في الواقع للمجموعات المسلحة الموالية لإيران، كما يرى خبراء.

وتطلق الأربعاء الإدارة الأميركية الجديدة "حواراً استراتيجياً" افتراضياً مع الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي الذي غالباً ما يتلقى تهديدات من الفصائل الموالية لإيران.

وتملك كلّ من الولايات المتحدة وإيران حضوراً عسكرياً في العراق، إذ تقود الولايات المتحدة التحالف الدولي الذي يساعد العراق في محاربة تنظيم داعش منذ 2014، وتنشر نحو 2500 عسكري في البلاد.

من جهتها تدعم إيران قوات الحشد الشعبي المنضوية في إطار مؤسسات الدولة العراقية.

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