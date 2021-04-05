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الكاظمي: أمن الأردن مكملا متلازما لأمن العراق واستقراره

وصول الكاظمي للعاصمة الأردنية
الكاظمي في الأردن - أرشيفية
العراق والكاظمي

الكاظمي: أمن الأردن مكملا متلازما لأمن العراق واستقراره

الكاظمي هاتف الملك عبدالله الثاني وأكد أن "العراق حكومة وشعبًا يعضّد كل ما من شأنه بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن"

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دبي - العربية.نت

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في سياق المواقف الداعمة لأمن الأردن واستقراره، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في اتصال هاتفي مع ملك الأردن، عبدالله الثاني، موقف العراق ثابت من أمن الأردن واستقراره.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عن الكاظمي تشديده أكد على أن "العراق حكومة وشعبًا يعضّد كل ما من شأنه بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن، وتعزيز مسيرة الشعب الأردني الشقيق على نهج الاستقرار والتنمية والبناء".

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كان الكاظمي اختتم زيارة للإمارات، وصدر بيان مشترك بين البلدين، أعلنت من خلاله الإمارات استثمارها بمبلغ ثلاثة مليارات دولار في العراق في مبادرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وخلقِ فرصٍ للتعاون والشراكة بين البلدين.

كما تطرق الجانبان إلى ضرورة التعاون الأمني والعسكري وتبادلِ المعلومات لمكافحة الإرهاب.

واتفقت الدولتان على توسيع التعاون في مجال الطاقة وخاصة مجالات الطاقة النظيفة.

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