بجولة ثالثة.. العراق وأميركا يتفقان على مهمة التدريب

خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي التي انطلقت اليوم الأربعاء افتراضياً، شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على أن اجتماع اليوم ما هو إلا تأكيد لعلاقة الشراكة بين البلدين.

وأشارت مصادر "العربية/الحدث"، إلى أن التوافق في الآراء ظهر جلياً خلال اللقاء على مهمة تدريبية واستشارية للقوات الأميركية وقوات التحالف.

كما أضاف الوزير العراقي أن الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد كرست مبادئ الدستور من خلال منهجها الحكومي.

نثمّن التعاون المشترك

وتابع عبر تقنية الاتصال المرئي أن لقاء اليوم جاء استكمالاً للجهود المشتركة التي بذلت خلال الجولتين السابقتين من الحوار الاستراتيجي، والذي نتج عنهما توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، شملت قطاعات هامة إضافة للجوانب الأمنية والعسكرية.

وأشاد حسين بالتعاون المشترك بين القوات الأمنية العراقية وقوات التحالف الدولي الذي ساهم بشكل كبير بدحر تنظيم داعش الذي كان خطراً على المنطقة برمتها والعالم بأسره، وفق تعبيره.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أن العراق بات يشهد انفتاحاً كبيراً في علاقاته ضمن محيطه العربي ودول الجوار.

تدريب القوات العراقية

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أواخر الشهر الماضي أن الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين ستجري في 7 أبريل. وأضافت أن المحادثات ستتناول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والمسائل السياسية والتعاون في مجال التعليم والثقافة.

وأمس أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في تغريدة على تويتر، عن تطلعه للبحث مع نظيره العراقي فؤاد حسين، في المواضيع الاستراتيجية التي تهم البلدين.

I am looking forward to speaking to my Iraqi counterpart, Dr. Fuad Hussein, tomorrow at the U.S.-Iraq Strategic Dialogue. We will review progress in every area of our broad and strategic partnership. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 6, 2021

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الشهر الماضي أن هذا الحوار يشمل وضع خطة لتدريب القوات العراقية، وتقديم النصائح حتى لا يعيد تنظيم "داعش" تجميع صفوفه.

كما أشارت إلى أن الحوار سيوضح بشكل أكبر دور قوات التحالف الدولي الموجودة في العراق للتدريب وتقديم النصائح للقوات المحلية من أجل مكافحة التنظيم الإرهابي.

يذكر أن موضوع تواجد القوات الأميركية والأجنبية نوقش العام الماضي في البرلمان الذي أقر الطلب من الحكومة تنسيق مسألة خروج القوات الأجنبية من البلاد، بعد هزيمة داعش.