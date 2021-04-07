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واشنطن: نتواجد في العراق لمحاربة داعش بدعوة من بغداد

جنود أميركان في العراق
جنود أميركيون في العراق

واشنطن: نتواجد في العراق لمحاربة داعش بدعوة من بغداد

مساعد وزير الخارجية الأميركي: ميليشيات إيران خارج السيطرة لهذا نشهد هجمات صاروخية

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واشنطن - ناديا البلبيسي

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بالتزامن مع الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي، جوي هود، اليوم الأربعاء، في تصريحات للعربية والحدث أن الولايات المتحدة أجرت محادثات استراتيجية بناءة مع العراق.

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إلى ذلك، أوضح أن "الميليشيات الموالية لإيران في العراق خارج السيطرة لهذا نشهد هجمات صاروخية".

وشدد على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين واشنطن وبغداد للقضاء على تهديد داعش، مؤكدا أن القوات الأميركية موجودة في العراق بغرض محاربة داعش بدعوة من الحكومة العراقية.

وأشار إلى أن واشنطن قدمت 250 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي للمعدات والتدريب، مؤكدا أن قوى الأمن الداخلي في العراق أصبحت أكثر قدرة على الحفاظ على أمن البلد.

وتابع هود "القوات العراقية تفعل الكثير لحمايتنا، ولحماية السفارة ودبلوماسيينا، لقد أكدوا ذلك لنا اليوم"، مشيرا إلى "أنه تم تبادل المعلومات الاستخباراتية مع العراق ما سمح لنا بالعثور على مكان العدو وقمنا معًا بعمل رائع".

كما أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي أن الحكومة العراقية تسيطر بشكل كامل على قواتها المسلحة.

يشار إلى أنه ضمن الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي، وافقت واشنطن على سحب قواتها القتالية المتبقية في العراق.

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