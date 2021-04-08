.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الكاظمي: لا للصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
العراق والكاظمي

الكاظمي: لا للصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات

رئيس الوزراء العراقي أكد أن الحوار هو الطريق السليم لحل الأزمات، وأن الشعب العراقي يستحق العيش في السلم والأمن والازدهار

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

في تغريدة له على "تويتر"، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، إن نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي تمثل بوابةً لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق، مؤكدا أن الحوار هو الطريق السليم لحل الأزمات.

وأضاف أن الشعب العراقي يستحق العيش في السلم والأمن والازدهار.

وختم الكاظمي تغريدته بالقول: "لا للصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات".

وخلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي، التي انطلقت الأربعاء افتراضياً، وافقت واشنطن على سحب قواتها القتالية المتبقية في العراق.

وجددت في بيان مشترك، تأكيدها على احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه.

كما أكد الطرفان على أهمية شراكتهما الاقتصادية المتينة، وجددا نيتهما على مواصلة التنسيق والتعاون الأمني.

وناقشا أفضل السبل لفرض الحكومة العراقية أدوات تحمي المتظاهرين.

علما العراق وأميركا
علما العراق وأميركا

يأتي ذلك فيما قال مسؤولان عراقيان إن رئيس الوزراء العراقي طلب من قادة إيران كبح جماح الميليشيات المدعومة منها.

وقال المسؤولان إن الكاظمي أكد برسالة شديدة اللهجة لطهران عزمه على مواجهة الفصائل، وهدد في رسالته بالكشف عمن يدعم هذه الجماعات في العراق.

واشنطن: نتواجد في العراق لمحاربة داعش بدعوة من بغداد العراق خاص واشنطن: نتواجد في العراق لمحاربة داعش بدعوة من بغداد
واشنطن توافق على سحب قواتها من العراق العراق واشنطن توافق على سحب قواتها من العراق

وكانت الرسالة شديدة اللهجة مع إيران سببا في زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى العراق.

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية جوي هود، في تصريحات لـ"العربية"، إن الميليشيات الإيرانية في العراق خارج السيطرة، مشيرا إلى أن حكومة الكاظمي ترغب بالسيطرة على كافة القوات الأمنية في البلاد.

هود أضاف أن القوات العراقية تفعل ما بوسعها لحماية السفارة الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين في العراق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فوائدة لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته فوائدة لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته
حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه! حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه!
الأكثر قراءة
بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي
إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي
خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. "حفيدة حتشبسوت" تتحدث
ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه "الثلاثي"
توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن
فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة
قبل أن تذهب
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
اكتشف المزيد