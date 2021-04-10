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الكاظمي: نعمل على ملاحقة شبكات التمويل والدعم للمنظمات الإرهابية

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
العراق والكاظمي

الكاظمي: نعمل على ملاحقة شبكات التمويل والدعم للمنظمات الإرهابية

الكاظمي: الإرهاب أصبح تحديا عالميا يهم الجميع وقد ساهم العراق بشكل كبير في مواجهة هذا التحدي

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلن رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، السبت، أن حكومته تعمل على "ملاحقة شبكات التمويل والدعم للمنظمات الإرهابية من خلال التعاون الدولي والإقليمي لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ضمن الجهود الدبلوماسية الواسعة لهذه الحكومة لخلق شبكات مترابطة من المصالح الأمنية والاقتصادية بين دول المنطقة".

وقال في المؤتمر العلمي الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب الذي عقدـ السبت: "أشيد بدور جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان بمستوى الطموح والمسؤولية وساهم بشكل كبير في معارك التحرير ضد "خوارج العصر" عصابات داعش الإرهابية".

وذكر أن "الإرهاب أصبح تحديا عالميا يهم الجميع وقد ساهم العراق بشكل كبير في مواجهة هذا التحدي".

وأضاف الكاظمي: العراقيون ساعدوا العالم بأكمله في التخلص من شبح الإرهاب الذي كان ينتشر بسرعة، ووقف مع العراق أصدقاء كثيرون، ولكن النصر الذي تحقق على الإرهاب كان في النهاية نصرا عراقيا، وعلى العراقيين أن يشعروا بالفخر أنهم قاتلوا الإرهاب وكالة عن أنفسهم وعن العالم كله".

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وتابع رئيس حكومة العراق: "ساهمت جميع القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة والحشد والبيشمركة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وغيرها في هذا الإنجاز، ولكن كانت هناك خصوصية بارزة لقوات مكافحة الإرهاب حيث إن اختصاصهم الرئيسي هو مكافحة الإرهاب، وقامت قوات هذا الجهاز الوطني بدور كبير وبارز جدا في دحر عصابات داعش الإرهابية وما زالت تقوم بعمل جبار في ضرب الخلايا الإرهابية المنتشرة في المناطق النائية".

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