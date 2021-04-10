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وزير خارجية العراق: بحثت مع أبو الغيط علاقة بغداد مع طهران وأنقرة

فؤاد حسين وأحمد أبو الغيط

وزير خارجية العراق: بحثت مع أبو الغيط علاقة بغداد مع طهران وأنقرة

أبو الغيط تحدث عن أزمة تمويل في الجامعة العربية

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلن وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، السبت، أنه بحث مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، علاقة بغداد مع طهران وأنقرة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي لوزير الخارجية العراقي والأمين العام للجامعة العربية الذي يزور العراق بدعوة من وزير الخارجية.

وقال وزير خارجية العراق إن "وضع سوريا غير المستقر يؤثر علينا".

ومن جانبه، أثنى أبو الغيط على الدور النشط للعراق في الجامعة العربية.

وقال إنه حرص على القيام بزيارة العراق قبل شهر رمضان تلبية لدعوة وزير الخارجية.

وذكر أبو الغيط أن الجامعة العربية تمر بمرحلة حرجة بسبب نقص التمويل والظروف الصعبة التي تمر بها بعض الدول العربية.

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