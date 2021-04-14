بعد تصريحات القنصل الأميركي للعربية بساعات.. استهداف مطار أربيل بصاروخ مباشر

تعرض مطار أربيل الدولي في كردستان العراق مساء يوم الأربعاء، لقصف صاروخي أدى إلى تعطيل حركة الملاحة فيه.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو إن الهجوم الصاروخي استهدف قوات التحالف الدولي داخل مطار أربيل مؤكدا أنه لا يوجد أي أضرار جراء الاستهداف الصاروخي للمطار.

وقال خوشناو لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، انه " لا يوجد أي أضرار مادية أو بشرية جراء الاستهداف الصاروخي لمطار أربيل".

وقالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق إن دوي انفجار سمع في محيط مطار أربيل الدولي، وتم توجيه الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قوله أن صاروخاً استهدف مطار أربيل بشكل مباشر وذلك بعد ساعات من تصريحات القنصل الأميركي في أربيل لقناة العربية التي قال فيها إن ميليشيات إيران في العراق غير منضبطة وتهدد كل البعثات الدبلوماسية.

مشاهد تظهر اندلاع النيران في #مطار_أربيل بعد استهدافه بصاروخ #العربية pic.twitter.com/oqQMzQvGRo — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 14, 2021

وأفاد مراسل العربية أن دوي انفجار سمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن القنصلية الأميركية في أربيل أطلقت صافرات الإنذار.

وأشار المراسل إلى أن سحب الدخان ارتفعت من إحدى البنايات قرب مطار أربيل الدولي.

لا خسائر بشرية أو مادية

من جانبه أعلن محافظ أربيل أوميد خوشنأو أن "دوى انفجار سمع فى محيط مطار أربيل، وقد بدأت التحقيقات لتحديد مكان إطلاق الصاروخ، والمعلومات الأولية تفيد بعدم وجود خسائر بشرية".

وكانت الولايات المتحدة الاميركية، قد طالبت الأربعاء، العراق بحماية بعثاتها الدبلوماسية في البلاد، مهددة بانها قد تضطر الى حماية انفسها بنفسها.

وقال القنصل الاميركي في أربيل روبرت وولر، في تصريح لقناة العربية، : ” إذا لم يتولى العراق حمايتنا سنضطر لحماية أنفسنا بطريقتنا”.

وأضاف وولر، ان "الحشد الشعبي خطر على العراق”، مبينا ان “جماعات مسلحة تابعة الى ايران في العراق غير منضبطة وتهدد كل البعثات الدبلوماسية".