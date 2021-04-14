مشاهد تظهر اندلاع النيران في #مطار_أربيل بعد استهدافه بصاروخ #العربية pic.twitter.com/oqQMzQvGRo — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 14, 2021

أظهرت مشاهد اندلاع النيران في مطار أربيل في كردستان العراق بعد استهدافه بصاروخ مباشر مساء الثلاثاء وذلك بعد ساعات من تصريحات القنصل الأميركي في أربيل لقناة العربية التي قال فيها إن ميليشيات إيران في العراق غير منضبطة وتهدد كل البعثات الدبلوماسية.

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قوله أن صاروخاً استهدف مطار أربيل بشكل مباشر.

وأفاد مراسل العربية أن دوي انفجار سمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن القنصلية الأميركية في أربيل أطلقت صافرات الإنذار.

وأشار المراسل إلى أن سحب الدخان ارتفعت من إحدى البنايات قرب مطار أربيل الدولي.

تحديد مكان إطلاق الصاروخ

من جانبه أعلن محافظ أربيل أوميد خوشنأو أن "دوى انفجار سمع فى محيط مطار أربيل، وقد بدأت التحقيقات لتحديد مكان إطلاق الصاروخ، والمعلومات الأولية تفيد بعدم وجود خسائر بشرية".

وكانت الولايات المتحدة الاميركية، قد طالبت الأربعاء، العراق بحماية بعثاتها الدبلوماسية في البلاد، مهددة بانها قد تضطر الى حماية انفسها بنفسها.

وقال القنصل الاميركي في أربيل روبرت وولر، في تصريح لقناة العربية، : ” إذا لم يتولى العراق حمايتنا سنضطر لحماية أنفسنا بطريقتنا”.

وأضاف وولر، ان “الحشد الشعبي خطر على العراق”، مبينا ان “جماعات مسلحة تابعة الى ايران في العراق غير منضبطة وتهدد كل البعثات الدبلوماسية”.