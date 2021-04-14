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مشاهد تظهر اندلاع النيران في مطار أربيل بعد استهدافه بصاروخ

أولى الصور إثر القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي بكردستان العراق
أولى الصور إثر القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي بكردستان العراق
ميليشيات العراق

مشاهد تظهر اندلاع النيران في مطار أربيل بعد استهدافه بصاروخ

القصف جاء بعد تصريحات القنصل الأميركي في أربيل لقناة العربية التي قال فيها إن ميليشيات إيران في العراق غير منضبطة وتهدد كل البعثات الدبلوماسية

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العربية.نت

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أظهرت مشاهد اندلاع النيران في مطار أربيل في كردستان العراق بعد استهدافه بصاروخ مباشر مساء الثلاثاء وذلك بعد ساعات من تصريحات القنصل الأميركي في أربيل لقناة العربية التي قال فيها إن ميليشيات إيران في العراق غير منضبطة وتهدد كل البعثات الدبلوماسية.

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قوله أن صاروخاً استهدف مطار أربيل بشكل مباشر.

وأفاد مراسل العربية أن دوي انفجار سمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن القنصلية الأميركية في أربيل أطلقت صافرات الإنذار.

وأشار المراسل إلى أن سحب الدخان ارتفعت من إحدى البنايات قرب مطار أربيل الدولي.

بعد تصريحات القنصل الأميركي للعربية بساعات.. استهداف مطار أربيل بصاروخ مباشر العراق خاص بعد تصريحات القنصل الأميركي للعربية بساعات.. استهداف مطار أربيل بصاروخ مباشر

تحديد مكان إطلاق الصاروخ

من جانبه أعلن محافظ أربيل أوميد خوشنأو أن "دوى انفجار سمع فى محيط مطار أربيل، وقد بدأت التحقيقات لتحديد مكان إطلاق الصاروخ، والمعلومات الأولية تفيد بعدم وجود خسائر بشرية".

وكانت الولايات المتحدة الاميركية، قد طالبت الأربعاء، العراق بحماية بعثاتها الدبلوماسية في البلاد، مهددة بانها قد تضطر الى حماية انفسها بنفسها.

وقال القنصل الاميركي في أربيل روبرت وولر، في تصريح لقناة العربية، : ” إذا لم يتولى العراق حمايتنا سنضطر لحماية أنفسنا بطريقتنا”.

وأضاف وولر، ان “الحشد الشعبي خطر على العراق”، مبينا ان “جماعات مسلحة تابعة الى ايران في العراق غير منضبطة وتهدد كل البعثات الدبلوماسية”.

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