.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بارزاني: المسؤولون عن الهجوم الإرهابي على مطار أربيل سيحاسبون

مسرور البارزاني
مسرور بارزاني
ميليشيات العراق

بارزاني: المسؤولون عن الهجوم الإرهابي على مطار أربيل سيحاسبون

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني : يجب على أي جماعات مسلحة لا تعمل ضمن قوات الأمن العراقية الرسمية، الانسحاب فورا من حدود إقليم كردستان

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أن المسؤولين عن الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مطار أربيل ومعسكر بعشيقة سيحاسبون.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: "أندد بأشد العبارات بالهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة على مطار أربيل الدولي والمعسكر التركي في بعشيقة بمحافظة نينوى، وأدين الجماعة الإرهابية التي تقف وراءه".

وأضاف، أن "هذه الهجمات الأخيرة ما هي إلا محاولة سافرة لتقويض أمننا الداخلي وتعاوننا مع التحالف الدولي".

أولى الصور إثر القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي بكردستان العراق
أولى الصور إثر القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي بكردستان العراق

وتابع: "يجب على أي جماعات مسلحة لا تعمل ضمن قوات الأمن العراقية الرسمية، الانسحاب فورا من حدود إقليم كردستان، وسأجري في الأيام المقبلة محادثات مع شركاء عراقيين ودوليين لبحث السبل الكفيلة لتحقيق ذلك".

مشاهد تظهر اندلاع النيران في مطار أربيل بعد استهدافه بمسيرة مفخخة العراق ميليشيات العراق مشاهد تظهر اندلاع النيران في مطار أربيل بعد استهدافه بمسيرة مفخخة

وذكر أنه تحدث الليلة مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لإعادة التأكيد على الهدف المشترك المتمثل في محاسبة هذه الجماعات الخارجة على القانون.

وأشار إلى أن "أعضاء الجماعة الإرهابية المسؤولة عن هذا الهجوم سيحاسبون على أعمالهم".

وأفاد مصدر أمني باستهداف المعسكر التركي في نينوى بصاروخين وقال إن صاورخين استهدفا معسكر زليكان في ناحية بعشيقة شمالي نينوى، الذي تتواجد فيه القوات التركية، مشيرا إلى أن أحد الصاروخين سقط داخل المعسكر ولم تعرف الخسائر التي تسبب بها حتى الآن.

وقبل القصف على المعسكر التركي بساعات، تعرض مطار أربيل الدولي في كردستان العراق مساء لقصف بمسيرة مفخخة أدى إلى تعطيل حركة الملاحة فيه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة.. مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسا دقيقا لبدانتك! مفاجأة.. مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسا دقيقا لبدانتك!
أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها
الأكثر قراءة
أول رد فعل من شركة تأمين أول رد فعل من شركة تأمين "إيفر غيفن" على قرار مصر التحفظ على السفينة
القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب "وشاية"
خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات
وزير الخارجية التركي: مرحلة جديدة تبدأ بين أنقرة والقاهرة وزير الخارجية التركي: مرحلة جديدة تبدأ بين أنقرة والقاهرة
صيني يضيف 9.5 مليار دولار إلى ثروته في ليلة واحدة صيني يضيف 9.5 مليار دولار إلى ثروته في ليلة واحدة
أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها
قبل أن تذهب
هكذا تتحرك سلطات ليبيا لإعادة الإعمار والاستقرار
هكذا تتحرك سلطات ليبيا لإعادة الإعمار والاستقرار
اكتشف المزيد