.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اجتماع عراقي أميركي حول إعادة انتشار القوات القتالية

image

اجتماع عراقي أميركي حول إعادة انتشار القوات القتالية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الخارجية العراقية، الخميس، عن اجتماع مع السفير الأميركي بحث إعادة انتشار القوات القتالية خارج العراق.

واشنطن توافق على سحب قواتها من العراق العراق واشنطن توافق على سحب قواتها من العراق

وذكر بيان أن وكيل وزارة الخارجية نزار الخير الله ناقش، مع السفير الأميركي ماثيو تولر خلال استقباله اليوم، تشكيل اللجنة العسكرية الفنية العراقية ونظيرتها الأميركية من أجل الإسراع لعقد اجتماعهما لتنفيذ مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي فيما يتعلق بالانتقال إلى المرحلة الجديدة من التعاون الأمني.

الحوار الاستراتيجي

كما بحثا نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

واتفق الجانبان على تسريع الجهود المشتركة لتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، وعقد اجتماعات مجموعات العمل المتخصصة في المجالات التي تتضمنها الاتفاقية من أجل تعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

قوات أميركية في العراق (أرشيفية من فرانس برس)
قوات أميركية في العراق (أرشيفية من فرانس برس)

سحب القوات

يشار إلى أنه خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي التي انطلقت الأسبوع الماضي افتراضياً، وافقت واشنطن على سحب قواتها القتالية المتبقية في العراق، مؤكدة على احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه.

كما أكد الطرفان في بيان مشترك، على أهمية شراكتهما الاقتصادية المتينة، وجددا نيتهما على مواصلة التنسيق والتعاون الأمني.

إلى ذلك، أشار البيان إلى أن القوات الأميركية المتبقية في العراق موجودة بدعوة من بغداد لدعم الأمن العراقي، مشيراً إلى تحوّل مهمتها مع قوات التحالف إلى مهام تدريبية.

بدوره، أكد العراق على التزامه بحماية أفراد التحالف الدولي ومنشآته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل تذكرون المتحرش بطفلة المعادي؟.. هذا جديد القضية هل تذكرون المتحرش بطفلة المعادي؟.. هذا جديد القضية
لن تصدق هذا الفيديو.. اليابان تعين قطاً رئيس شرطة! لن تصدق هذا الفيديو.. اليابان تعين قطاً رئيس شرطة!
الأكثر قراءة
أول رد فعل من شركة تأمين أول رد فعل من شركة تأمين "إيفر غيفن" على قرار مصر التحفظ على السفينة
خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات
القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب "وشاية"
أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها
صيني يضيف 9.5 مليار دولار إلى ثروته في ليلة واحدة صيني يضيف 9.5 مليار دولار إلى ثروته في ليلة واحدة
وزير الخارجية التركي: مرحلة جديدة تبدأ بين أنقرة والقاهرة وزير الخارجية التركي: مرحلة جديدة تبدأ بين أنقرة والقاهرة
قبل أن تذهب
العربية ترصد أحداث دراما رمضان لهذا العام
العربية ترصد أحداث دراما رمضان لهذا العام
اكتشف المزيد