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تركيا تعلن مقتل أحد جنودها بصاروخ في شمال العراق

أرشيفية

تركيا تعلن مقتل أحد جنودها بصاروخ في شمال العراق

ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه قاعدة عسكرية تركية في منطقة بعشيقة بشمال العراق

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنودها وإصابة طفل في هجوم صاروخي على مجمع عسكري في منطقة بعشيقة شمال العراق، كما أوردت وكالة رويترز للأنباء.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية أن ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه قاعدة عسكرية في المنطقة، وأن واحدا أصابها. وأضاف أن الآخرين سقطا في قرية قريبة، فأصيب الطفل.

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وذكرت الوزارة أنه تم إطلاق طائرة مسيرة مسلحة واتُّخذت "الإجراءات اللازمة".

في موازاة ذلك، أفيد أن طائرة مسيرة أسقطت متفجرات قرب قوات أميركية متمركزة في مطار أربيل بشمال العراق في وقت سابق اليوم، بحسب ما أعلن مسؤولون أكراد. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وهذا أول هجوم معروف تنفذه طائرة مسيرة على القوات الأميركية في أربيل، وسط زيادة مطردة في الهجمات الصاروخية على القواعد التي تستضيف قوات أميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد، والتي تحمّل واشنطن جماعات مسلحة تدعمها إيران المسؤولية عنها.

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