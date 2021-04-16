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فيديو وصور لكنز "داعشي" من ذهب ودولارات وجدوه بالعراق

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فيديو وصور لكنز "داعشي" من ذهب ودولارات وجدوه بالعراق

عثروا على الكنز بين أنقاض الحرب في الموصل

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لندن- العربية.نت ووكالات 

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عثروا بين أنقاض الحرب في الموصل، على أموال طائلة وذهب وفضة، سبق للتنظيم "الداعشي" أن استولى عليها خلال فترة سيطرته على المدينة، وخبأها في بيت من المنطقة القديمة، بحسب ما نقلت وكالة "شفق نيوز" المحلية عن كالة الوزارة لشؤون الشرطة.

ذكرت الوكالة عما يمكن تسميته بكنز "داعشي" مخبأ، أن ما عثرت عليه الشرطة، وصورته فضائية "الموصلية" العراقية، وعنها تبث "العربية.نت" الفيديو المعروض أعلاه، هو مليون و590 ألف دولار، ورزم من 17 مليون و500 ألف دينار عراقي، اضافة الى 17.5 كيلوغراما من سبائك فضة مقطعة لغرض طبع العملة المعدنية للتنظيم المتطرف، كما و458 غراما من قطع نقدية ذهبية داعشية، ومعها 256 غراما من مواد معدنية مجهولة النوع، يجري التحقق منها.

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