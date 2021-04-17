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العراق.. سقوط 6 قذائف هاون على مقر للحشد في كركوك

من ميليشيات الحشد الشعبي في العراق
من ميليشيات الحشد الشعبي في العراق

العراق.. سقوط 6 قذائف هاون على مقر للحشد في كركوك

مصادر عسكرية: سقوط قتيل و5 جرحى 3 منهم من الحشد التابع لخالد المفرجي و2 من عناصر الجيش العراقي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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سقطت 6 قذائف هاون، اليوم السبت، على مقر ميليشيا الحشد الشعبي في داقوق بكركوك، وفق ما أفادت وسائل إعلام عراقية.

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في التفاصيل، سقطت 6 قذائف هاون على مقر الفوج التابع لخالد المفرجي الواقع في قرية البو شهاب في قاطع داقوق بمحافظة كركوك بالعراق.

إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتيل و5 جرحى، 3 منهم من الحشد التابع لخالد المفرجي، و2 من عناصر الجيش العراقي.

ومساء الأربعاء الماضي، استهدف مطار أربيل في كردستان العراق بصواريخ، سقط أحدها على قاعدة أميركية في المطار.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب الكردي أنه جرى استهداف مطار أربيل بصاروخ واحد، فيما قال محافظ أربيل إن السلطات بدأت في "التحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وأوضح المحافظ أنه لم تقع خسائر في الأرواح وفق المعلومات الأولية.

يأتي هذا فيما قالت مصادر أمنية بمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى بشمال العراق، إن صاروخين سقطا في نفس اليوم على قاعدة زليكان، التي تقع شرق الموصل والتي تتواجد فيها قوات تركية.

وأضاف المصدر أن أحد هذين الصاروخين سقط داخل القاعدة والآخر سقط على مقربة من القاعدة التي تتمركز فيها قوات تركية منذ فترة ليست بالقصيرة.

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