قصف صاروخي على قاعدة عراقية تضم متعاقدين أميركيين.. جرح 5 جنود عراقيين

قال مسؤولون أمنيون إن 5 صواريخ على الأقل أصابت قاعدة جوية عسكرية في مدينة بلد شمال العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد.

ونقل مراسل العربية عن مصدر أمني تأكيده "إصابة 5 جنود عراقيين"، ووقوع "أضرار بمقاتلة إف 16" من جراء القصف الصاروخي.

وأضاف المسؤولون أن صواريخ الكاتيوشا سقطت في منطقة القاعدة الجوية التي تضم متعاقدين أميركيين.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعات مسلحة يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن حوادث مماثلة فيما مضى.

وفي وقت سابق، أعلن آمر قاعدة بلد الجوية العراقية سقوط صاروخين نوع كاتيوشا، متسببين بإصابة شخصين.

وتعد قاعدة بلد إحدى القواعد التي انسحب منها التحالف، تضم في السابق وحدة صغيرة من القوات الجوية الأميركية، ولكنها تستضيف الآن القوات المسلحة العراقية ومقاولي ساليبورت الأميركية، المكلفة بصيانة طائرات إف - 16 العراقية.