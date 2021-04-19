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الخارجية العراقية: الحكومة ملتزمة بتأمين البعثات الدبلوماسية

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الخارجية العراقية: الحكومة ملتزمة بتأمين البعثات الدبلوماسية

قالت في بيان إن أمن المنطقة واستقرارها ينعكسان على وضع العراق

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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قالت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، إن الحكومة ملتزمة بتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية.

وأضافت في بيان، أن أمن المنطقة واستقرارها ينعكسان على وضع العراق.

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت، الجمعة، أن واشنطن لن تتسامح مع منفذي الهجمات الإرهابية على مصالحها في العراق.

ودانت الولايات المتحدة ودول أوروبية في بيان مشترك، "الاعتداءات" التي شنت الأربعاء الماضي في إقليم كردستان العراق "بأشد العبارات".

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كما ذكر بيان لوزارة الخارجية البريطانية "نحن، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية نندد بأقوى العبارات بهجومي 14 أبريل في منطقة كردستان العراق"، مؤكدين على مساعدة أربيل في التحقيقات.

وأضاف "لن يتم التهاون مع الهجمات على العسكريين الأميركيين وقوات التحالف ومنشآته، ونؤكد مجددا التزامنا الثابت بقتال تنظيم داعش".

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