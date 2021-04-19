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طائرات تركية تقصف قرى كردية في قضاء العمادية بالعراق

This photo taken on July 15, 2017 and released by Turkey's Presidential Press Service shows an F-16 fighter jet flying on the wing of the Turkey's president Recep Tayyip Erdogan's plane, while travelling from Ankara to Istanbul, to attend the July 15 Democracy and Unity Day commemoration of first year anniversary of the 2016 failed coup attempt.
مقاتلة تركية من طراز "اف 16" (أرشيفية)
التدخل التركي

طائرات تركية تقصف قرى كردية في قضاء العمادية بالعراق

مصادر كردية: الطائرات قصفت 7 قرى كردية مستهدفة معاقل حزب العمال الكردستاني

متابع الغاء المتابعة

دبي – قناة العربية

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أكدت مصادر كردية قيام طائرات حربية تركية بقصف قرى كردية في قضاء العمادية بالعراق ليل الأحد-الاثنين.

وأكدت المصادر أن الطائرات التركية قصفت 7 قرى كردية مستهدفةً معاقل حزب العمال الكردستاني.

والقرى التي تعرضت للقصف هي كوركو وبنافي وكاني زركي وسركلي وبري سيلي. ولم يضح حتى الآن مدى الخسائر التي خلّفتها الغارات.

آثار غارة تركية سابقة على مقاتلين أكراد في العمادية (أرشيفية)
آثار غارة تركية سابقة على مقاتلين أكراد في العمادية (أرشيفية)

يأتي هذا بعدما قالت وزارة الدفاع التركية الخميس الماضي إن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق أسفر عن مقتل جندي وإصابة طفل في قرية مجاورة.

وقالت الوزارة في بيان ينها إن ثلاثة صواريخ أطلقت على القاعدة الواقعة في منطقة بعشيقة بشمال العراق في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء. أصاب أحدهم القاعدة، فيما سقط اثنان آخران في قرية، ما أدى إلى إصابة الطفل.

مقاتلان من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق (أرشيفية)
مقاتلان من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق (أرشيفية)
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وقالت الوزارة، إنه تم نشر طائرة مسلحة بدون طيار على الفور واتُخذت "إجراءات ضرورية" أخرى، بدون الخوض في التفاصيل.

لم تذكر الوزارة الجهة المسؤولة عن هجوم بعشيقة، لكن القوات التركية تقاتل مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يحتفظ بقواعد في شمال العراق.

وقادت الجماعة، التي أدرجتها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية، تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1984. وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.

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