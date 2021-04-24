جيش العراق: الحوار الاستراتيجي هو الذي يحدد جدولة انسحاب القوات الأجنبية

أكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي، السبت، أن جدولة انسحاب القوات الأجنبية تحددها اللجان الفنية للحوار الاستراتيجي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم، عن اللواء يحيى رسول قوله: إن "هناك جدولة لعملية انسحاب القوات الأجنبية خلال فترات تحدد بعد لقاء اللجنة الفنية التي شكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة، برئاسة رئيس أركان الجيش لإدارة هذا الملف ضمن الحوار الاستراتيجي".

ولفت إلى أن "العراق لا يحتاج لأي جندي أميركي أو أجنبي يحمل السلاح ويقاتل مع القوات العراقية ولا يحتاج إلى مقاتلين على الأرض باستثناء القوات العراقية".

وأضاف أن "العراق يعمل مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والغاية من هذا الموضوع هو التدريب والتجهيزات التابعة للقيادة العسكرية".

وأشار إلى أن "العراق يمتلك قوات مدربة وتستطيع أن تدافع عن الوطن والشعب".

وأوضح رسول أن "لجان التحقيق مستمرة والجهد الاستخباراتي مستمر في موضوع استهداف المقرات والمطارات والبعثات الدولية بالصواريخ وملاحقة مصادر القصف"، مبيناً أن "إعلان النتائج متروك للقيادة العسكرية العليا".

ونبه إلى أن "استهداف المطار أو أي منطقة بالصواريخ والتي هي ليست صواريخ ذكية، تقع على منشآت وقواعد عسكرية عراقية ويذهب ضحيتها عراقيون".

ونوه إلى أن "قاعدة بلد الجوية عراقية خالصة مئة بالمئة وعمليات الاستهداف ليست في مصلحة أحد، وعلى الجميع التكاتف كي يتم بناء قدرات القوات المسلحة بشكل تام لتكون قادرة على حماية البلد".

واعتبر أن "قيام بعض الجماعات المسلحة بحركة معينة أو استعراض فهذه رسالة غير صحيحة لأن الجميع قاتل الإرهاب".

وشدد على أن "القوات المسلحة العراقية قادرة على حماية الشعب واستتباب الوضع الأمني وهي قوات قوية ولكنها تتعامل بحكمة من أجل الحفاظ على الدم العراقي وعدم الانجرار إلى صدامات".