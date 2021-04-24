.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العراق.. وفاة حارس المرمى مصطفى سعدون إثر إصابته بفيروس بالدماغ

حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون
حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون

العراق.. وفاة حارس المرمى مصطفى سعدون إثر إصابته بفيروس بالدماغ

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تلقى الوسط الرياضي العراقي بتأثر نبأ وفاة حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون في مدينة الطب ببغداد، مساء الجمعة، بعد إصابته بفيروس بالدماغ.

ورغم جهود حثيثة من قبل أطباء مختصين لإنقاذ حياته بيد أنه فارق الحياة، وفق ما تناقلته وسائل إعلام عراقية.

واستهل مصطفى سعدون (27 عاما) لعب كرة القدم مع نادي الشرطة في عام 2012، وفي عام 2015 انتقل إلى نادي النفط، وتم استدعاؤه لتمثيل المنتخب الأولومبي ليشارك في بطولة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.

حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح فيروس كورونا لقاح كورونا حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح

يذكر أن المكتب الإعلامي لنادي النفط الرياضي، كان قد أفاد الاثنين الماضي بأنه قبل الشروع في الوحدة التدريبية، فوجئ زملاء الحارس مصطفى سعدون المتواجدين في الملعب بسقوطه مغشياً عليه، وعلى الفور سارع الطاقم الطبي بإجراء الإسعافات الأولية وبعدها تم نقله لأقرب مشفى للوقوف على حالته التي شخصت مبدئياً بأنها جلطة دماغية مفاجئة.

وفي وقت لاحق أفاد مصدر طبي لوسائل إعلام محلية، بأن الفحوصات الأولية أكدت عدم إصابة الحارس بجلطة دماغية وإنما أصيب بفيروس في الدماغ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لكي تضمن امتصاص الحديد.. فكّر جيدا فيما تشربه أثناء وجباتك! لكي تضمن امتصاص الحديد.. فكّر جيدا فيما تشربه أثناء وجباتك!
لونه أحمر.. طعمه لذيذ.. ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن لونه أحمر.. طعمه لذيذ.. ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن
الأكثر قراءة
مصر تقر حداً أدنى للإقامة في المنشآت الفندقية.. وهذه قيمته مصر تقر حداً أدنى للإقامة في المنشآت الفندقية.. وهذه قيمته
جرعة واحدة يومية.. تقضي على التوتر والإجهاد وتؤخر الشيخوخة جرعة واحدة يومية.. تقضي على التوتر والإجهاد وتؤخر الشيخوخة
السعودية.. شروط جديدة للسفر اعتبارا من الخميس المقبل السعودية.. شروط جديدة للسفر اعتبارا من الخميس المقبل
لونه أحمر.. طعمه لذيذ.. ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن لونه أحمر.. طعمه لذيذ.. ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن
حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح
واشنطن تتدخل في أزمة سد النهضة.. إثيوبيا ترفض قمة مع مصر والسودان واشنطن تتدخل في أزمة سد النهضة.. إثيوبيا ترفض قمة مع مصر والسودان
قبل أن تذهب
لماذا تفتح المقاهي في المغرب بنهار رمضان؟
لماذا تفتح المقاهي في المغرب بنهار رمضان؟
اكتشف المزيد