العراق.. وفاة حارس المرمى مصطفى سعدون إثر إصابته بفيروس بالدماغ

تلقى الوسط الرياضي العراقي بتأثر نبأ وفاة حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون في مدينة الطب ببغداد، مساء الجمعة، بعد إصابته بفيروس بالدماغ.

ورغم جهود حثيثة من قبل أطباء مختصين لإنقاذ حياته بيد أنه فارق الحياة، وفق ما تناقلته وسائل إعلام عراقية.

واستهل مصطفى سعدون (27 عاما) لعب كرة القدم مع نادي الشرطة في عام 2012، وفي عام 2015 انتقل إلى نادي النفط، وتم استدعاؤه لتمثيل المنتخب الأولومبي ليشارك في بطولة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.

يذكر أن المكتب الإعلامي لنادي النفط الرياضي، كان قد أفاد الاثنين الماضي بأنه قبل الشروع في الوحدة التدريبية، فوجئ زملاء الحارس مصطفى سعدون المتواجدين في الملعب بسقوطه مغشياً عليه، وعلى الفور سارع الطاقم الطبي بإجراء الإسعافات الأولية وبعدها تم نقله لأقرب مشفى للوقوف على حالته التي شخصت مبدئياً بأنها جلطة دماغية مفاجئة.

وفي وقت لاحق أفاد مصدر طبي لوسائل إعلام محلية، بأن الفحوصات الأولية أكدت عدم إصابة الحارس بجلطة دماغية وإنما أصيب بفيروس في الدماغ.