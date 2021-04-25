.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فاجعة المستشفى ببغداد.. الكاظمي يتعهد بمحاسبة المقصرين

نقل مرضى من مستشفى ابن الخطيب في بغداد (أرشيفية- رويترز
نقل مرضى من مستشفى ابن الخطيب في بغداد (أرشيفية- رويترز

فاجعة المستشفى ببغداد.. الكاظمي يتعهد بمحاسبة المقصرين

الكاظمي: الإهمال جريمة لا يمكن السكوت عليها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بمحاسبة جميع المقصرين بحريق مستشفى ابن الخطيب الذي أودى بحياة 82 شخصا على الأقل.

مجزرة المستشفى تصدم بغداد.. مطالبات بإقالة وزير الصحة العراق مجزرة المستشفى تصدم بغداد.. مطالبات بإقالة وزير الصحة

إلى ذلك، ذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، أن "رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ترأسا اجتماعا مشتركا ضم عددا من الوزراء والنواب، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، جرت خلاله مناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب، والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها".

الجزاء العادل

من جهته، توعد الكاظمي بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بهذه الفاجعة، مؤكدا أنهم سينالون جزاءهم العادل، مشددا على أن "الإهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانون".

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أرشيفية- رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أرشيفية- رويترز)

وأكد أن مجلس الوزراء أصدر اليوم خلال جلسته الاستثنائية عدة قرارات، تضمنت سحب يد عدد من المسؤولين وإحالتهم إلى التحقيق الذي حدد له مهلة خمسة أيام لإكماله.

وأضاف البيان أن "رئاسة مجلس النواب خلال الاجتماع قررت تكليف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد كعضو لمراقبة عمل اللجنة الحكومية المشكلة بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب ومتابعة إجراءات التحقيق".

عراقيون يدفنون ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد (أرشيفية- فرانس برس)
عراقيون يدفنون ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد (أرشيفية- فرانس برس)

عشرات القتلى والجرحى


وكان الكاظمي وجه مساء أمس "بفتح تحقيق فوري والتحفّظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكل المعنيين إلى حين التوصل إلى المقصرين ومحاسبتهم".

فيما أعلنت الحكومة فجرا، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح القتلى.

من أمام مستشفى ابن الخطيب في بغداد (أرشيفية- فرانس برس)
من أمام مستشفى ابن الخطيب في بغداد (أرشيفية- فرانس برس)

أتى ذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن ما لا يقل عن 82 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 110 آخرون عندما اندلع حريق ناجم عن انفجار خزان أكسجين في قسم من المستشفى مخصص لمرضى كوفيد-19 بجنوب شرق بغداد.

وقال المتحدث خالد المحنا للتلفزيون العراقي وهو يعلن ارتفاع عدد القتلى، إن هناك حاجة ملحة لمراجعة إجراءات الأمان في جميع المستشفيات لمنع وقوع مثل هذا الحادث الأليم في المستقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سنعود لحياتنا بهذا التاريخ.. غيتس: استعدوا لأولوية قصوى سنعود لحياتنا بهذا التاريخ.. غيتس: استعدوا لأولوية قصوى
جديد جريمة الكويت.. المتهم يتنصل: جديد جريمة الكويت.. المتهم يتنصل: "قتلت نفسها"
الأكثر قراءة
سنعود لحياتنا بهذا التاريخ.. غيتس: استعدوا لأولوية قصوى سنعود لحياتنا بهذا التاريخ.. غيتس: استعدوا لأولوية قصوى
دعوى جديدة ضد رمضان بسبب إسماعيل ياسين.. والفنان يوضح دعوى جديدة ضد رمضان بسبب إسماعيل ياسين.. والفنان يوضح
هل تواصل رمضان مع الطيار قبل وفاته؟.. تفاصيل عن وصيته هل تواصل رمضان مع الطيار قبل وفاته؟.. تفاصيل عن وصيته
اقترب السفر الدولي.. الخطوط السعودية تفعل الرمز المشترك مع طيران الخليج اقترب السفر الدولي.. الخطوط السعودية تفعل الرمز المشترك مع طيران الخليج
منتج شهير يكشف أجور فنانات الكويت.. مبلغ كبير لإلهام الفضالة منتج شهير يكشف أجور فنانات الكويت.. مبلغ كبير لإلهام الفضالة
الإمارات: نؤيد قرار السعودية حظر منتجات لبنان الزراعية الإمارات: نؤيد قرار السعودية حظر منتجات لبنان الزراعية
قبل أن تذهب
هذا ما حققته رؤية السعودية 2030 بعد مرور 5 سنوات على إطلاقها
هذا ما حققته رؤية السعودية 2030 بعد مرور 5 سنوات على إطلاقها
اكتشف المزيد