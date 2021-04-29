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انفجر فيه الحزام.. مقتل انتحاري حاول تنفيذ عملية بكركوك

العراق
من الحادث

انفجر فيه الحزام.. مقتل انتحاري حاول تنفيذ عملية بكركوك

الحادث أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الحماية بجروح طفيفة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الخميس، أن القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك.

وأضافت في ابيان أن الحادث أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الحماية بجروح طفيفة بعدما انفجر الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس المديرية نفسها.

العراق.. القبض على 13 "داعشيا" في نينوى العراق داعش العراق.. القبض على 13 "داعشيا" في نينوى

القبض على 13 داعشياً

وكانت القوات العراقية ألقت سابقا القبض على 13 من عناصر داعش في مناطق متفرقة بمحافظة نينوى. وقالت في حينه إن العملية جاءت بهدف بسط واستتباب الأمن في محافظة نينوى، حيث تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني هناك، بعد معلومات استخبارية من إلقاء القبض على 13 عنصراً إرهابياً في مناطق متفرقة من أحيائها، توزعوا بصفة مقاتلين في فرق منضوية بما يسمى المعسكرات العامة لداعش.

الكاظمي: مصرون على ملاحقة الإرهاب

وجاء هذا الهجوم بعد أسبوعين تقريباً من إعلان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أن حكومته تعمل على ملاحقة شبكات التمويل والدعم للمنظمات الإرهابية من خلال التعاون الدولي والإقليمي لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ضمن الجهود الدبلوماسية الواسعة لهذه الحكومة لخلق شبكات مترابطة من المصالح الأمنية والاقتصادية بين دول المنطقة.

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في العراق
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في العراق

يذكر أنه على الرغم من هزيمة التنظيم في العراق، إلا أن التحالف الدولي وعدد من المسؤولين العراقيين والأميركيين نبهوا مرارا من امكانية التقاط داعش أنفاسه، وتنفيذ العديد من العمليات في البلاد.

وقد شهدت البلاد مؤخرا عددا من الهجمات التي تبناها التنظيم الإرهابي.

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