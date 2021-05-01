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سفير بغداد يعلن موعد إجلاء العراقيين من الهند المنكوبة

سفير بغداد يعلن موعد إجلاء العراقيين من الهند المنكوبة

فلاح الساعدي لـ"العربية": عدد العراقيين الراغبين في العودة من الهند إلى بغداد الآن يبلغ نحو 500 شخص

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دبي - العربية.نت

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أعلن السفير العراقي في الهند فلاح الساعدي أنه سيتم إجلاء العراقيين من الهند اعتباراً من الاثنين المقبل.

وقال الساعدي في تصريحات خاصة لـ"العربية" من نيودلهي السبت إن عدد العراقيين الراغبين في العودة من الهند إلى بغداد الآن يبلغ نحو 500 شخص.

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كما لفت إلى أن الحكومة سترسل طائرتين لتعيدهم إلى البلاد.

إلى ذلك أفاد بأن عدد الوفيات من المصابين بالسلالة الهندية لفيروس كورونا بين العراقيين هم 6 أشخاص.

وأكد أن "ضحايا كورونا من العراقيين سيتم دفنهم في الهند".

تمديد الإغلاق

يشار إلى أن العاصمة الهندية مددت الإغلاق الذي تفرضه لاحتواء كوفيد لمدة أسبوع، وفق ما أعلن رئيس وزراء المدينة السبت.

وكتب أرفيند كيجريوال على تويتر: "تم تمديد الإغلاق في نيودلهي لمدة أسبوع". وكان من المفترض أن تنقضي مهلة الإغلاق الحالي الاثنين لكن عدد الإصابات يرتفع بشكل متسارع في المدينة التي تعد 20 مليون نسمة.

أكثر من 400 ألف إصابة بيوم!

كما أحصت الهند وهي على خط مواجهة الوباء إلى جانب البرازيل، السبت 401 ألف و993 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في سابقة عالمية، وفق ما أعلن وزير الصحة. وخلال شهر أبريل، سجّلت الهند التي تضم 1.3 مليار نسمة، حوالي 7 ملايين إصابة جديدة.

وسُجّلت السبت حوالي 3523 وفاة في يوم واحد، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 211 ألفاً و843 وفاة. إلا أن عدداً من الخبراء يرى أن العدد الفعلي أكبر بكثير إذ إن عدد الفحوص ليس كافياً وأسباب الوفاة لا تسجل بدقة.

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